Alcaraz arrasa a Musetti en el duelo generacional

El español Carlos Alcaraz se llevó con contundencia el duelo generacional contra el italiano Lorenzo Musetti, 6-3, 6-2 y 6-2 en 2 horas y 8 minutos, para plantarse por segunda vez consecutiva en los cuartos de final de Roland Garros. El ganador del pasado Abierto de Estados Unidos se medirá por un puesto en semifinales, que serían las primeras suyas en París, contra el ganador del partido entre el griego Stefanos Tsitsipas, quinto del mundo, y el austríaco Sebastian Ofner, procedente de la fase previa.

Alcaraz consiguió su victoria número once de forma consecutiva en Grand Slam, donde no pierde desde los octavos de final de Wimbledon del año pasado contra el también italiano, Jannik Sinner, en otro de esos duelos de la nueva generación.

Djokovic crece

Por su parte, el serbio Novak Djokovic, número 3 del mundo, barrió al peruano Juan Pablo Varillas en su camino para alcanzar los cuartos de final por décima séptima vez, una más que el español Rafael Nadal, 6-3, 6-2 y 6-2, en 1 hora y 57 minutos y se medirá contra el ruso Kharen Khachanov por un puesto en semifinales. No pudo firmar un nuevo milagro el de Lima, que había jugado quince sets y más de once horas para incrustarse en los octavos de final de un grande por primera vez en su carrera, incluidas dos remontadas tras perder 2 sets a 0. En camino para su tercera corona en Roland Garros, que le colocaría como el tenista masculino con más Grand Slam, 23, una más que Nadal, el serbio se dio un cierto respiro, ante un rival que hasta ahora no había ganado ningún partido en un grande.

Tras dos duelos de alto voltaje contra el húngaro Marton Fucsovics y frente al español Alejandro Fokina, Djokovic se mostró más expeditivo frente a Varillas para alcanzar los cuartos por 55 vez en un Grand Slam, tres menos que el suizo Roger Federer. El serbio dominó desde el inicio y se colocó 4-0 de salida, aunque en su reacción el peruano tuvo bola para empatar a cuatro, pero la desperdició y le cayeron otros cuatro juegos seguidos, sin que el tenis del peruano pudiera dañar al serbio.

Sin apenas rodaje en tierra batida, Djokovic ha decidido, a sus 36 años, dar prioridad a los Grand Slam y la de este domingo es su victoria 18 consecutiva en ese tipo de torneos.

El serbio trata de pasar el menor tiempo posible en la pista para preservar energías y ha alcanzado los cuartos sin ceder un solo set. Ahora ya solo le separa un escalón de las semifinales, donde su trayectoria se cruza con la del español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo. Djokovic se medirá por décima vez contra un Khachanov que solo le ha derrotado en una ocasión, en la final del Masters 1.000 de París de 2018, la que es todavía la mayor gesta del ruso. El año pasado le venció cuatro veces, incluida una en el mismo torneo bajo techo de la capital francesa. Ambos tenistas se cruzaron en Roland Garros en 2020 sin que el ruso lograra una sola manga.