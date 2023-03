Nadal 'juega' con su regreso a las pistas

Rafael Nadal sigue apurando los plazos para su esperado regreso a las pistas. El campeón de 22 Grand Slams continúa evolucionando sobre las pistas de su academia de Manacor y el lunes se ejercitó en una cancha exterior junto a Carlos Moyà y se aprecia cómo día a día va golpeando la pelota con un poco más de intensidad, pero sin forzar en ningún momento. Lo peor que podría suceder es que sufriera una recaída de su lesión de grado 2 en el psoas Iliaco de su pierna izquierda.

El campeón de 22 Grans Slams publicó una imagen mientras se ejercitaba con un enigmático mensaje: "C... B... Work in Progress" y la frase 'Guess the story', que se podría traducir como 'Adivinar la historia' y animaba a sus seguidores a que dijeran qué palabras empezaban por la 'C' y la 'B'. Sus admiradores se pusieron a elucubrar sobre las letras y las respuestas más numerosas iban por el camino de 'Come back', 'regreso' en inglés.

Nadal se lesionó el 18 de enero durante su encuentro de segunda ronda en el pasado Open de Australia frente al norteamericano Mackenzie McDonald, con quien perdió en tres sets. Tras las pruebas realizadas tanto en Melbourne como en Barcelona confirmaron la gravedad de la dolencia y se estimó un período de baja de unos dos meses y medio. Sin embargo, con el calendario de estas semanas, que cuenta con los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, ambos en pista dura, Nadal no reaparecerá hasta que llegue su superficie favorita, y el torneo de su regreso sería Montecarlo, que se celebra entre el 9 y el 16 de abril. Una semana antes se disputa el Open de Estoril y otra opción sería probarse en Portugal para afrontar un poco más rodado en la tierra monegasca, donde ha vencido en 11 ocasiones. De todas formas, Nadal sólo jugó en Portugal en 2004, donde sufrió una importante lesión que le hizo perderse Roland Garros, y su temporada de tierra ha comenzado tradicionalmente en el Principado.