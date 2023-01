Una carrera de fondo

Rafael Nadal y Novak Djokovic están teniendo una carrera paralela en el tiempo (el ‘manacorí’ cumplirá 37 años el próximo 3 de junio y el de Belgrado 36 el 22 de mayo), pero con algunas importantes diferencias.

Cuando el serbio logró su primer título de Grand Slam en el Open de Australia de 2008 al derrotar al francés Tsonga, Nadal ya tenía tres ‘grandes’ en su haber. Y Djokovic no pudo sumar su segundo GS hasta el mismo torneo australiano pero de la edición de 2011. Por aquellas fechas, Nadal sumaba ya nueve ‘grandes’ entre ellos sus dos Wimbledon (2008 y 2010). Por aquellas entonces, parecía que el trono histórico del tenis mundial sólo tenía dos aspirantes: el suizo Roger Federer y el propio Nadal. Pero en ese mismo 2011 Djovic ‘espabiló y sumó triunfos también en Wimbledon y el US Open y la diferencia se redujo notablemente, aunque aún era considerable.

Nadal continuó sumando grandes títulos a su palmarés con ‘doblete’ en los años 2013, 2017, 2019 y 2022, aunque tuvo dos años en blanco en las temporadas 2015 y 2016. En esos dos años, sin embargo, Djokovic sumó otros cinco ‘grandes’.

Al final de la temporada de 2016, Nadal atesoraba 14 Grand Slams, igualando a Pete Sampras, y Djokovic sumaba ya 12.

A las espectaculares campañas de Nadal en 2017 y 2019 respondió Djokovic con otra pareja de ‘grandes’ en los años 2018 y 2019, En este último año, ambos se repartieron los cuatro ‘grandes’: Djokovic venció en Australia y Wimbledon y Nadal en Roland Garros y US Open. Era la primera vez que parecía que Federer se caía de esta titánica lucha, aunque por aquel entonces, final de la temporada 2019, contaba con 20 títulos de Grad Slam, pero el último conquistado en 2017, mientras que Nadal tenía en su poder 19 y Djokovic 16, pero con la sensación de que al serbio le quedaba algún año más de carrera que al mallorquín.

Antes de la llegada del Covid, Djokovic venció en Australia y Nadal en un atípico octubre en Roland Garros. Este sería el último ‘grande’de Nadal hasta su gran victoria en la final del Open de Australia de 2022 ante Medvedev y llegó a la mágica cifra de 22 Grand Slams el pasado Roland Garros. Por su parte, Djokovic no participó en el Open de Australia de 2022 por no querer vacunarse, pero ganó allí en 2021 y sumó otros dos Wimbledon y un Roland Garros para llegar a 21 Grand Slams, y eso que no disputó el US Open de 2021 por el tema de la vacuna y el año anterior fue descalificado por lanzar una pelota que impactó en una jueza de línea.

Su triunfo del pasado domingo le hizo igualar a Nadal con 22 Grand Slams, pero la lucha continúa, si la salud lo permite.