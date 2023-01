Nadal analiza sus sensaciones previas al Abierto de Australia

Rafael Nadal, reconoció este martes no estar preocupado por su inicio sin victorias en 2023, al mismo tiempo que confirmó su buen momento de forma para intentar ganar su tercera corona en el Abierto de Australia que se disputa a partir del lunes en las instalaciones de Melbourne Park. «Bueno, es verdad que los dos últimos meses no he podido jugar mucho al tenis y al principio de la temporada perdí dos partidos en Sydney, pero sinceramente, no estoy descontento con la preparación», señaló el tenista en declaraciones en Melbourne recogidas por la prensa australiana.