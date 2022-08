Jaume Munar no pudo con el croata Marin Cilic, derrotado (6-3, 6-3) en un partido igualado en el que no aprovechó sus opciones. El croata salvó cuatro bolas de 'break' en el primer set y en el octavo juego logró una ventaja definitiva. Por debajo en el marcador, Munar cedió su saque en el primer juego del segundo set y sufrió para encontrar de nuevo esas opciones de romper. Así, el de Santanyí se despide delMasters 1.000 de Cincinnati por la puerta de atrás y con una sensación amarga. Por otro lado, Roberto Bautista se erigió vecedor de su duelo ante el argentino Francisco Cerúndolo (6-7(5), 6-4, 6-2)El castellonense, que venía de hacer octavos de final en Montreal, tuvo que sufrir en su estreno en la cita de Ohio (Estados Unidos), después de ceder el primer set en el 'tie-break'. Bautista, campeón este año en Doha y Kitzbühel, se medirá ahora en segunda ronda al italiano Jannik Sinner o el australiano Thanasi Kokkinakis. Tras ese set en contra, el jugador español recondujo rápido la situación en el segundo parcial, con un 4-0 contundente.los 'break', el argentino no tuvo remedio para evitar la tercera manga.