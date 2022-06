Mateo Berrettini, finalista el año pasado en Wimbledon y uno de los favoritos al título en la edición de este año, se ha caído del cuadro tras haber dado positivo por Covid. «Tengo el corazón roto porque debo anunciar que he dado positivo por Covid. Había tenido síntomas y me aislé los últimos días. Hoy me hice otro test para proteger a mis compañeros y volví a dar positivo. Estoy muy decepcionado porque se ha terminado el sueño para mí, pero voy a volver más fuerte», ha dicho el transalpino en sus redes sociales.

Berrettini iba en la misma parte del cuadro que Rafael Nadal y el croata Marin Cilic, que también era un potencial rival del ‘manacorí’ también se dio de baja ayer del torneo por la misma enfermedad. Se da la circunstancia de que hace unos días Nadal y Berrettini estuvieron entrenando juntos en la central de Wimbledon y que Novak Djokovic, número 1 del mundo, también lo hizo con Cilic.