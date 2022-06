El ATP 250 Mallorca Championships activa su cuenta atrás para devolver a la Isla al circuito mundial del tenis profesional. Será del 18 al 25 de junio y en el espectacular marco de Santa Ponça y en el Mallorca Country Club y sus espectaculares pistas de hierba que hacen de éste un evento único en España que llega de la mano de E-motion Group. El cartel reúne alicientes de peso como la presencia de Medvedev, Carreño, Bautista, o uno de los grandes animadores del universo ATP, el australiano Nick Kyrgios, llamado a ser uno de los nombres propios del evento.

—El público acude a sus partidos y le sigue, disfruta de verle jugar porque, además, entretiene y tiene carisma...

—Sí, me encanta que la gente me siga y acuda a verme en los diferentes torneos, y que les guste mi forma de jugar. Estoy orgulloso de mi estilo. Poder demostrarlo, es también una recompensa para mí.

—Mucha gente le tilda de ‘chico malo’ por su comportamiento en la pista.

—No entiendo que piensen eso de mí. No creo que haga locuras en la pista. Tengo 27 años ahora y he estado jugando así desde que tenía diez. Siempre he sido muy emocional y ambicioso. No voy a cambiar. Porque pienso que los aficionados quieren ver partidos emocionantes e intensos. Si pierdes, estarás enfadado. Es normal, es humano. Algunos lo muestran más y otros menos.

—¿Como sería su temporada 2022 perfecta, cuáles son sus objetivos este año?

—No me fijo objetivos normalmente. Lo que quiero es disfrutar en la pista. No pienso en los ránkings porque sé que puedo ganar a cualquiera.

—¿Se le hace corta la temporada de hierba?

—La hierba es una superficie completamente diferente a cualquier otra. Todo el mundo debe ajustarse, incluso los mejores jugadores, pero no todos pueden conseguirlo como quieren. Yo he tenido un buen inicio y espero que tenga continuidad y pueda jugar más partidos las próximas semanas.

—¿Cuáles son sus expectativas de cara al Mallorca Championships?

—Como siempre, voy a ganar. Quiero entretener a la gente, que vengan a ver los partidos y al torneo y disfruten con nosotros. Quiero pasarlo bien.

—Usted hizo pública su lucha contra la depresión...

—Creí que podría ser bueno y ayudaría a otra gente en una situación similar. Tuve la sensación de que no tenía nadie con quien hablar de ello o confiar. Rechacé el apoyo de mi familia y amigos, no me abrí. Ellos podrían haberme ayudado a encontrar el camino y pensar positivamente de nuevo.

—¿Por qué se saltó la temporada de tierra batida?

—Es un año para resurgir. Empecé bien la temporada y vi que no necesitaba jugar cada torneo para mejorar. Además, busqué prepararme lo mejor posible para los torneos de hierba. Y quería estar de nuevo en casa.

—Del famoso ‘Big Three’, ¿quién es para usted el más grande?

—Creo que es Rafael Nadal. Tiene ahora 22 Grand Slams y los otros dos, veinte.

—Los aficionados podrán verle finalmente en Mallorca...

—Tengo muchas ganas de jugar en el Mallorca Championships y en sus pistas de hierba. He oído grandes cosas del club, del torneo y de Mallorca. Por ello, quiero ofrecer mi mejor tenis y que acudan muchos aficionados a ver nuestros partidos. Que disfruten durante toda la semana de un torneo que será muy atractivo.