Vidas paralelas

El planeta tenístico mundial lleva unos meses revolucionado por la irrupción de Carlos Alcaraz y desde entonces las comparaciones con Rafael Nadal son inevitables. El manacorí, a los 18 años, ya había conquistado sus primeros Masters 1.000. En 2005, en la antesala del primero de sus 13 títulos de Roland Garros, venció en Montecarlo y Roma y ratificó su gran momento en París con 19 años y dos días ante el argentino Puerta. Alcaraz, que cumplió esa misma edad el pasado jueves, se estrenó en los Masters 1.000 en Miami, al que siguió su brillante victoria la pasada semana en Madrid donde derrotó a Nadal, Djokovic y Zverev. Además de estos paralelismos, en cuanto a títulos, el aficionado puede ver similitudes en el juego de ambos, sobre todo la capacidad de lucha, su poderoso drive y la velocidad de sus movimientos. Pero también hay evidentes diferencias, que analizan cuatro personajes de Mallorca relacionados con el tenis.

Antoni Ferragut fue presidente de la Federación Balear de Tenis hasta el año pasado. «La primera vez que vi a Alcaraz fue en un torneo ITF en enero de 2020 que se jugaba en la Academia de Manacor. Presencié la final con ToniNadal y ganó Alcaraz. Toni me dijo ese día que iba a ser un top 5». Ferragut ensalza tanto al murciano, que en algunos aspectos lo ve incluso superior al mallorquín. «Tiene una saque muy bueno, una gran derecha y esa dejada que hace mucho que no se veía y que le está dando muchos puntos en momentos muy importantes». En cuanto al segundo grand slam del año, se muestra expectante. «Es verdad que viene con una fuerza y confianza impresionantes, pero hay que ver a Alcaraz en un grand slam de tierra con los partidos a 5 sets. Ahora ya ha ganado a Nadal, a Djokovic, tendrá una presión que antes no sentía y a ver cómo la gestiona». Concluye el directivo de la Real Federación Española de Tenis.

Toni Nadal recuerda ese partido mencionado por Ferragut, pero no era la primera vez que sabía del murciano. «Meses antes le había visto y se veía que era muy bueno, pero tampoco tiene mucho mérito porque todo el mundo lo sabía». Toni Nadal, entrenador de Rafael Nadal en 16 de sus 21 grand slams, es quien mejor le conoce y también ha seguido la progresión de Alcaraz, que ha estado varias veces en la Academia Rafael Nadal, de la que es su director. «Ambos son parecidos mentalmente porque son luchadores, les gusta trabajar y mejorar y aguantan la presión. Además, no se les va la cabeza como les pasa a otros jóvenes». Desde el punto de vista tenístico, Toni destaca: «Cuando Rafael llegó al circuito era quien más fuerte le pegaba a la bola, pero Alcaraz le supera. Le pega muy, muy fuerte y es muy completo». Respecto a Roland Garros, Toni tiene un trío de favoritos. «A Djokovic y Rafael les falta un poco para llegar en un estado óptimo a París. Ellos dos y Alcaraz son los candidatos al título».

Alberto Tous fue el tenista mallorquín más destacado de la historia de Mallorca hasta la irrupción de Carlos Moyà. Tous destaca un aspecto en el que coinciden ambos fenómenos: «Su capacidad mental, cómo leen los partidos y no se rinden nunca aun yendo perdiendo un set o 40-0 un juego. Siempre miran el presente». Desde el punto de vista tenístico, Tous destaca que ambos juegan con alegría y agresividad. «Son muy completos en todos los aspectos. Y como dijeron en la tele el domingo, Alcaraz es como un jugador de un futuro que no ha llegado». En cuanto a París y las posibilidades de Nadal, avisa: «Hay que tener en cuenta la cantidad de pronósticos que ha destrozado Rafa». Por último,Tous quiere hacer hincapié en el entorno. «Rafa ha tenido a Toni y a Carlos (Moyà), un ex número 1, y Alcaraz está con Ferrero, otro ex número 1».

Desparpajo

Fue entrenador de Rafael Nadal y Carlos Moyà y también ha seguido muy de cerca la carrera de Alcaraz. «Lo vi por primera vez a los 12 años. Impresionaba por su desparpajo. No tenía un buen ranking por su forma de jugar, pero se le veía un potencial enorme». Jofre Porta tiene una gran relación con Antonio González Palencia, el primer entrenador de Alcaraz. «En esa época Carlos era capaz de pegar el revés igual de bien a una mano que a dos y me pidieron mi opinión. Les dije que con dos iba a tener más control en las bolas altas». Para él, una de las mayores similitudes entre ambos está en la mirada. «Es la misma; esa que parece que no se dan cuenta de nada, pero están a todo. Por contra, son muy diferentes en sus declaraciones. Alcaraz ha dicho frases que nunca se le hubiera ocurrido decir Rafa. Los mallorquines somos mucho más cautos, pero es que el desparpajo de Alcaraz se ve también en sus declaraciones. Y tenísticamente, el principio de la carrera de Nadal se caracterizaba por los puntos larguísimos. Alcaraz no busca tanto el intercambio largo sino que domina por su potencia. Eso hace que sufra un desgaste de golpeo, pero lo suple no desgastándose tanto en desplazamientos y frenadas». Para París, Jofre, que tiene su academia en Marratxí y es miembro de la Federación Balear de Tenis, dice: «No veo a Alcaraz menos favorito que nadie».