Feliciano López (Toledo, 20-9-1981) es una de las voces autorizadas del circuito ATP por su trayectoria como jugador y ahora como director del Mutua Madrid Open, pero también es una de las estrellas que darán brillo al cartel del Mallorca Championships que se disputará en el Santa Ponça Country Club entre el 19 y el 25 de junio. Con 40 años cumplidos quiere seguir disfrutando de su pasión y desde la perspectiva que le concede la experiencia analiza para este periódico las gestas de su amigo Rafael Nadal y las virtudes de la cita mallorquina de la ATP.

—¿De qué depende que el Mallorca Championships pueda tener un cartel como el de 2021?

—Hay muchos factores como la ubicación en el calendario, dónde se juega y cómo es el torneo. Más allá de la conveniencia por agenda, uno siempre quiere volver donde le tratan bien y el Mallorca Championships deja muy buen recuerdo por su hospitalidad. Venir a un destino como este resulta atractivo por las condiciones del torneo y el entorno de la Isla.

—El motion ha apostado fuerte...

—Son una empresa valiente porque llevan poco tiempo en este sector y ha entrado en diferentes países con diferentes proyectos. Es de agradecer que Edwin (Weindörfer) y sus socios estén apostando por Mallorca y por el tenis, que no es una industria fácil y ha estado gestionada por un grupo reducido. Creo que son creativos y lo han hecho muy bien en un momento difícil y con muy buenas ideas.

—¿Qué retos se plantea en 2022?

—Seguir disfrutando del tenis. Todavía tengo un ránking que me lo permite y ahora es el momento de coger ritmo y mantenerlo para jugar los grandes y los torneos que me gustan. Más pronto que tarde llegará el momento de dejarlo, pero estoy disfrutando. No me esperaba jugar al tenis a estas alturas de mi vida. Además, es una época bonita por poder viajar con mi hijo y tengo que aprovecharlo. No voy a arrastrarme por el circuito.

—¿Cómo le ha cambiado dirigir un torneo como el de Madrid?

—Me corta la temporada un poco, pero no me arrepiento para nada y estoy muy agradecido porque estoy aprendiendo mucho. Los tenistas somos un poco egoístas y no nos damos cuenta de todo el esfuerzo que hay detrás de la organización. Ahora valoro mucho más las cosas, es bueno ver el tenis desde otra perspectiva.

—¿Qué opinión le merece el ‘caso Djokovic’? ¿Le espera en Madrid?

—Para mí es respetable que Djokovic no quiera vacunarse, cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera. Yo estoy a favor de la vacuna porque creo que ha contribuido muchísimo a que el mundo vuelva a la normalidad. En el tenis y en muchos ámbitos estar vacunado facilita las cosas para viajar, competir, entrar en los eventos… Creo que Australia no se portó bien con él. Las leyes le permitían estar y fue el Gobierno el que decidió echarlo. El fallo fue convertir su caso en un tema político y los políticos no deberían intervenir porque se acaba convirtiendo en un show desagradable. En Madrid, en Mallorca o en cualquier sitio todos quieren tener a los mejores y las organizaciones siguen la normativa de cada lugar. Si puede entrar en España ojalá pueda jugar.

—¿Queda algo por decir de Nadal?

—Fue algo increíble. Es la vez que más he disfrutado y me ha emocionado. Quizás porque era la ocasión en la que menos lo esperaba por cómo llegaba y porque se enfrentaba a Medvedev, que ha sido el mejor jugador en pista rápida los dos últimos años. Solo cuando llegó al quinto pensé que iba a ganar. En esa situación no hay ningún competidor mejor que Rafa y nadie que lea los partidos como él. Aparte de sus cualidades técnicas, es el número uno estratégicamente y leyendo los partidos.

—¿Qué hay que tener en cuenta para elegir al mejor de la historia?

—A día de hoy decir que Rafa es el mejor es lo más justo. Tiene 21 grandes y en todos los otros datos puede estar por encima o debajo, pero sin grandes diferencias. Para mí lo principal son los grandes y luego las semanas como número uno, los Masters 1.000 y las Finales ATP. Luego hay opiniones para todos los gustos y todas respetables, pero para mí es justo decir que Rafa es el mejor. También hay que valorar su regularidad que ha tenido en lo más alto compitiendo con otros dos monstruos.