El torneo de Acapulco, que alza el telón el 21 de febrero, es el siguiente torneo en el que está inscrito Nadal, pero para definir su agenda primero tiene que escuchar a su físico. «Si me dosifico más, ya no soy tenista. No se puede jugar menos de lo que lo he hecho en estos dos últimos años. El calendario depende de los resultados y del estado físico, y a partir de ahí tomaremos decisiones. Se ha conseguido algo muy especial aquí y me gustaría estar en Indian Wells, decidiremos si vamos a Acapulco en función de cómo evoluciona el cuerpo», concluyó el mallorquín, que en los últimos años ha descartado el Masters 1000 de Miami para preparar a conciencia la temporada de tierra. Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roma están en el recorrido hacia el gran objetivo de Roland Garros, pero su presencia en las citas previas está supeditada a su salud.