El debate sobre el mejor jugador de la historia puede haber asistido a un capítulo decisivo con la victoria de Rafael Nadal en el Abierto de Australia. Los 21 títulos de Grand Slam colocan al mallorquín por encima de Roger Federer y Novak Djokovic al deshacer el empate que mantenía con ellos en el palmarés de los trofeos más importantes del circuito ATP. Teniendo en cuenta que los gustos de cada aficionado pueden contribuir a inclinar la balanza de un lado, hay diferentes estadísticas para defender sus candidaturas a ser considerado el rey del planeta tenis y cualquiera puede concederle el peso específico que considere a cada uno de los logros que han ido coleccionando durante todas sus carreras. El dominio del manacorí en los grandes, su regularidad en la excelencia o el prestigio del total de sus logros avalan su condición de jerarca del deporte de la raqueta.

Rafael Nadal domina ahora el palmarés de los grandes. Con 13 Roland Garros, cuatro US Open, dos Wimbledon y dos Abiertos de Australia ha roto la igualdad en estas citas que habitualmente se habían utilizado para considerar en primer lugar a Pete Sampras como el mejor de la historia y posteriormente a Roger Federer, que durante mucho tiempo lideró una carrera que bien es cierto que aún no ha tocado a su fin. El suizo, lastrado por las lesiones, tiene muy complicado volver por donde solía y engordar su cuenta, aunque Novak Djokovic aún mantiene las esperanzas de seguir añadiendo muescas a su historial siempre que su negativa a vacunarse no le impida disputar nuevas ediciones.

En los Masters 1000, los torneos que siguen en importancia a los grandes, el dominador es Novak Djokovic, que tiene 37 títulos en su poder. Además, el serbio ha sido capaz de levantar los nueve trofeos de esta índole que se celebran durante el año. Nadal le sigue en el palmarés con 36 y le falta completar sus vitrinas con los trofeos de Miami y París-Bercy. El mallorquín ha ejercido su particular dictadura en algunos del prestigio de los de Montecarlo y Roma que ya ha levantado en más de diez ocasiones.

Entre los grandes títulos que se ponen en juego Nadal, en las diez ocasiones en las que ha jugado, jamás ha logrado conquistar las Finales ATP, mientras que los otros integrantes del Big 3 han amontonado varios éxitos. Federer se ha coronado en seis ocasiones como maestro, mientras Djokovic lo ha hecho cinco veces, así que el suizo es el que más veces ha salido airoso del torneo que reúne a los ocho mejores del año. Cabe destacar que el de Manacor se ha visto obligado en más de una ocasión a tomar parte de un evento que no es precisamente el que mejor se adapta a sus condiciones. Ha estado a las puertas de levantarlo dos años, pero es la única asignatura pendiente que tiene en su haber en lo que a grandes acontecimientos se refiere.

Si el ránking es lo que debería medir al mejor de la historia entonces Djokovic es el que más semanas ha acumulado en lo más alto de la clasificación mundial. El serbio lleva 357 semanas al frente del ránking, mientras que Federer estuvo en el ático de la ATP un total de 310. Nadal, que tiene el récord de semanas consecutivas como número dos y es el que más tiempo ha estado en los dos primeros peldaños, ha sido el mejor de la clasificación mundial 209 semanas. Djokovic ha terminado siete años como número uno, mientras que Federer y Nadal lo han hecho cinco temporadas. Más aspectos a destacar, entre otros, si se tiene en consideración el ránking es el hecho de que Federer tiene el récord de semanas seguidas como número uno (237), mientras que Nadal ha sido el más regular de todos desde que se codean en la élite, ya que no ha caído del top ten desde que ingresó en él en 2005.

De los tres Federer es el jugador que más partidos ha ganado y el que más títulos posee (103) por delante de Nadal (90) y Djokovic (86). Bien es cierto que es respectivamente seis y siete años mayor que sus competidores en el olimpo de la raqueta, pero también es de los tres el que más finales (157 por las 126 del mallorquín y las 123 del balcánico) ha disputado y el que en más ocasiones ha alcanzado las rondas de semifinales y cuartos de final en sus torneos.

Para completar los apartados estadísticos también ejercen su influencia los grandes eventos al margen del circuito ATP y en este aspecto Nadal domina claramente a sus adversarios. La Copa Davis es la gran competición por selecciones y el balear ha sido partícipe de cinco (2004, 2008, 2009, 2011 y 2019) de las seis Ensaladeras que ha logrado el tenis español. Ha sido parte activa de cuatro de las cinco finales y el líder en el grueso de eliminatorias erigiéndose en intratable cuando ha jugado como local. Federer, que no ha tenido gran presencia en el certamen, y Djokovic, por su parte, tienen en su palmarés una Ensaladera. El suizo la ganó en 2014 y el serbio en 2010, pero sus números están lejos del liderato del balear.

El mallorquín es el único que ha logrado proclamarse campeón olímpico individual. Se coronó en los Juegos Pekín en 2008 y también lo hizo en Río de Janeiro 2016 en dobles junto a su ahora entrenador Marc López. Roger Federer también puede presumir de un oro en los Juegos, aunque en su caso formando pareja con Stanislas Wawrinka. Djokovic, por su parte, tiene en su historial un bronce precisamente después de caer ante el balear en la capital china. Así las cosas Nadal es el único que tiene en su poder el que fue bautizado como Golden Slam, que incluye haber ganado los cuatro grandes y haberse colgado el oro individual en unos Juegos.

Para añadir más elementos en el debate también se pueden tomar en consideración los enfrentamientos particulares que han mantenido. Aquí sale airoso Djokovic, que tiene un balance de 30 victorias y 28 derrotas con Nadal y de 27 partidos ganados y 23 perdidos con Federer. En lo que hace referencia a los duelos entre el mallorquín y el suizo el balance es favorable al primero, ya que suma 24 triunfos por los 16 del helvético en sus encuentros. Dentro de estos duelos directos también se puede poner sobre la mesa la ronda en la que se han producido y el de Belgrado ha ganado más finales de las que ha perdido con sus rivales. Eso sí, Nadal se ha impuesto en más ocasiones a ‘Nole’ y Federer cuando sus duelos ha tenido lugar en un torneo de Grand Slam y también ha levantado más grandes (5) a costa de sus rivales. Djokovic le arrebató cuatro ‘major’ y Federer tres.

Por superficies nadie ejerce una hegemonía tan aplastante como la de Nadal sobre arcilla. El manacorí es el indiscutible rey de la tierra batida, Roger Federer manda en la hierba y Djokovic gobierna sobre la pista dura. Nadal tiene una efectividad del 91,51% en tierra, donde ha logrado 464 triunfos y ha sufrido 43 derrotas. Ninguno de sus rivales aparece entre los diez mejores en este apartado. Sobre el césped manda Roger Federer, con un balance de 192-29 (86,90% de victorias), y Novak Djokovic en la pista dura, con 634-118 (84,30%). En esta última superficie, sobre la que se desarrollan más torneos a lo largo del año, Roger Federer tiene un récord de 783-155 (83,39%) y Rafael Nadal de 494-140 (77,92 %). El balcánico es el dominador de la estadística sobre todas las superficies, con 83,24% de triunfos (989-199), por el 83,15 % de Nadal (1032-209) y el 81,98 de Federer (1251-275).