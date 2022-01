«Roland Garros» es el nombre del restaurante de Rafa Nadal en su academia de Manacor. Recrea el comedor de los tenistas en el torneo francés. «Es como si estuviera en París», afirma la tenista francesa Alizé Lim. 153 jugadores de 43 países se forman en el centro de alto rendimiento tenístico del campeón español, que acaba de clasificarse a la final del Abierto de Australia. Rafa Nadal y Roland Garros son dos nombres unidos para la eternidad.

Sus 13 Copas de los Mosqueteros hacen de la tierra batida de París su jardín, que ahora recrea en forma de restaurante en su academia en su Manacor natal usando la decoración y el mobiliario inspirados en el propio torneo. Además de las de Nadal, cuenta con imágenes de los grandes protagonistas sobre la tierra de parís como Steffi Graff (ganadora en París en 1987, 1988, 1993, 1995, 1996 y 1999), Chris Evert (campeona en 1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985 y 1986) y Björn Borg (campeón en 1974, 1975,1978,1979,1980,1981).

La tenista gala Alizé Lim ya lo ha visitado. «Es como si estuviera en París», fueron sus primeras palabras al ver el restaurante que abrirá sus puertas, en horario de comida, el próximo lunes 31 de enero y lo hará con capacidad para 60 comensales que tendrán a su disposición una carta elaborada por el equipo de cocineros y especialistas en nutrición de la Rafa Nadal Academy by Movistar. Un acuerdo para usar la marca Roland Garros por el que Nadal, debido a la gran relación entre los dirigentes del torneo y el tenista, no tuvo que hacer desembolso económico. Una unión más, tras la estatua de acero, diseñada por el español Jordi Díez, que le erigió el torneo en mayo de 2021. Este restaurante se suma así a otra vertiente de la academia de Nadal que busca ser «una referencia gastronómica dentro de Mallorca», aunque no es la primera vez que usa un torneo para ambientar una nueva zona. Ya existe un espacio dedicado al Abierto de Australia, para ver los partidos, como la final de este domingo, en la que el manacorí aspirará a su segundo título, y otro al US Open que sirve de cafetería.

La Rafa Nadal Academy by Movistar se encuentra en plena fase de ampliación, más allá del tenis tras incluir en sus planes nuevas pistas cubiertas -3 de superficie dura y 7 de tierra batida-. Y es que, el proyecto de Rafa Nadal se ha convertido también en un referente turístico de la isla. 153 jugadores de 43 países diferentes viven en la academia a lo largo del año y estudian en un colegio que lleva el nombre del tenista manacorí, a los que se suman 400 alumnos locales. También un referente del turismo deportivo vacacional al contar con 67 habitaciones disponibles para programas de tenis para adultos y niños, con acceso al 'Rafa Nadal Club', el centro de 'fitness' que cuenta, según apuntan a EFE fuentes de la academia, con cerca de 1.800 socios. La otra gran pata del proyecto es el museo.

Reúne todos los títulos de Nadal y repasa su carrera a través también de sus objetos personales, además de otros cedidos de grandes estrellas del deporte y zona interactiva para los visitantes, que alcanzaron los 50.000 en el último registro que tiene la Academia de antes de la pandemia. «Sigue rindiendo muy bien», aseguran pese a las restricciones de aforo por el coronavirus. Un lugar que podría acoger próximamente a otro huésped en sus vitrinas en caso de que este domingo Nadal logre su segundo abierto de Australia (lo ganó en 2009), el que sería su vigesimoprimer Gran Slam y desempataría así con Novak Djokovic y Roger Federer en esta histórica clasificación.