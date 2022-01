La familia de Novak Djokovic denunció este lunes que el número uno de tenis mundial ha sufrido una «tortura» durante el tiempo que ha estado retenido en Australia y ha asegurado que la decisión judicial que le permite entrar en el país es la victoria más grande de su carrera. Así lo aseguró la madre del tenista, Dijana Djokovic, durante una rueda de prensa en Belgrado para analizar la sentencia judicial que este lunes autorizó al deportista a permanecer en Australia a pesar de no estar vacunado contra la COVID-19, aunque el Gobierno aún sopesa expulsarlo.

Dijana Djokovic aseguró estar preocupada por la posibilidad de que el Gobierno australiano decida expulsar al jugador, pese a la sentencia judicial en su favor. «No quiero pensar en eso, sino que permanecerá libre y jugará», el Abierto de Australia. Por su parte, el padre del jugador, Srdjan, calificó el fallo del juez como una gran victoria. no sólo para el Djokovic y su familia, sino también para «todo el mundo libre». A la pregunta de cómo se siente el tenista y cómo influirá todo esto que ha pasado sobre su juego, el padre aseguró que el número uno del mundo está en perfecta forma.

«Novak está genial. Él tiene tal fuerza mental que todo esto no lo ha alterado en absoluto. Le ha dado energía adicional. No puede esperar a que llegue el 17 de diciembre, a que empiece el torneo. Ganará los siguientes diez torneos», aseguró. Djordje Djokovic, hermano del jugador, explicó que Novak ya está entrenando y se mostró agradecido al juez responsable del caso por haber mostrado «la verdad y nada más que la verdad». Además, lanzó un saludo a todos los que han apoyado al tenista durante su retención de seis días en un hotel de Melbourne, y afirmó qué él y su familia sólo sienten amor hacia Australia, cuyo Abierto el tenista serbio ha ganado en diez ocasiones. «Hemos estado allí y ganado allí tantas veces. Y seguiremos acudiendo», afirmó.

Novak Djokovic, número 1 de la clasificación mundial de tenis, ha dado las gracias en una red social por el apoyo recibido mientras se resolvía su entrada o no a Australia y anuncia que desea quedarse y «competir» en el Abierto australiano. «Por ahora no puedo decir más, pero GRACIAS a todos por apoyarme en todo esto y animarme a mantenerme fuerte», publicó Djokovic con emoticonos de rezos. «Estoy complacido y agradecido de que el juez revocara la cancelación de mi visa. A pesar de todo lo que ha pasado, quiero quedarme e intentar competir. Sigo concentrado en eso. Volé aquí para jugar en uno de los eventos más importantes», apuntó Novak Djokovic. El tenista serbio consiguió este lunes permiso de un tribunal australiano para permanecer en el país a pesar de no estar vacunado contra la covid-19, aunque el Gobierno aún sopesa expulsarlo.