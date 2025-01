Jaboba Arrasate aseguró que para ganar al Atlético de Madrid este sábado será necesario que el equipo recupere la esencia de la primera vuelta y principalmente que vuelva exhibir virtudes como la «solidez» atrás y la «eficacia» en la zona delantera. El técnico afirmó que en el caso del centrocampista Jan Salas, que entra en a la convocatoria, éste puede debutar debido a la plaga de bajas que pueblan el centro del campo.

El técnico reconoció que el equipo está bien y con ganas después del último encuentro de Liga en el que perdió contra el Betis y que prolongó un mes de enero para olvidar sin ninguna victoria y sin ningún gol a favor. «El equipo está bien, hemos hecho una buena semana y después del último mazazo estamos con ganas. Ante el Atlético afrontamos un reto mayúsculo, contra un rival que está muy bien y necesitamos hacer partido perfecto. Tenemos bajas, más allá de la de Mascarell por sación, Maffeo arrastra molestias y hemos decidido parar, Antonio Sánchez tiene un problema muscular, un poco se acumulan en esa posición las bajas con la de Morlanes y vamos a hacer un once competitivo, en medio campo nos falta ese jugador más defensivo, pero jugadores tenemos», afirmó.

El entrenador indicó que una de las opciones es alinear un once con cinco defensas y tratar de frenar las internadas del rival. «Jugar con 5 es una posibilidad en Villarreal lo hicimos en el segundo tiempo y en esta segunda vuelta lo podemos utilizar de forma puntual fuera de casa contra equipos potentes para defender mejor la amplitud y es una posibilidad que tenemos», afirmó. «La idea es volver a solidez defensiva y ser más eficientes delante esa es la idea si hacemos eso estaremos más ceca de conseguir buenos resultados, pero el fútbol lo entiendo como un todo, por eso ante el Atlétic necesitamos solidez y eficacia también».

Sobre la aportación de Muriqi, que no está brillando a su mejor nivel, el técnico dijo que esta dinámica va a poder cambiarla «con cariño y con confianza». «Él es el primero que es consciente de que puede aportar más y cuando un jugador puede aportar más hay que exigirle y yo también tengo que generar el ecosistema ideal para que él pueda rendir. Es muy querido aquí por lo que aporta y por lo honesto que es y esperemos que haga una segunda vuelta mejor que la primera», afirmó Arrasate.

Sobre el equilibrio que se ha roto en relación al factor de marcar goles y no encajar, el entrenador llevó a cabo la siguiente reflexión. «Hemos encajado goles, pero también es verdad que no hemos marcado y en algunos partidos hemos tenido opciones, pero el bagaje ofensivo no es el que me gustaría y necesitamos mejorar en global en defensa y en ataque y ser más competitivos y conseguir otra vez victorias», declaró.

Anímicamente, Jaboga afirmó que el Mallorca está bien y con ganas de revertir la situación. «Estamos bien porque tras una derrota siempre crees que puedes ganar el siguiente partido y tenemos esa ilusión, esa esperanza de cortar esa mala racha en uno de los escenariosmás complicados. El Atlético de Madrid tiene muchos registros, aquí jugó un 4-4-2, por momentos fue una línea de seis, nos defendió por fuera, aprovecharon muy bien un error nuestro y se llevaron el partido, pero hemos visto al atlético jugando un 4-4-2 con extremos siendo puñales, con línea de 5, tiene posibilidad de aplicar diferentes registros, de adaptarse al vial y se agarra a los partidos y en diferentes contextos los resuelven. Muestra un gran nivel en todas la competiciones», aseguró.

Arrasate tiene claro qué quiere en el campo del Atlético. «Me gustaría recuperar la esencia que hemos tenido en la primera vuelta, donde hemos sido resolutivos también fuera de casa. El otro día en el primer tiempo estuvimos bien porque tuvimos el dominio, las ocasiones y concedimos poco y eso es lo que quiere el entrenador estar cerca de marcar y que el rival esté lejos de hacete daño. Vamos a pelear para ver esa versión del Mallorca y necesitamos oficio, concentración y muchas cosas para sacar un buen resultado de un campo donde no ha ganado nadie», declaró.

El técnico desveló que no espera muchos movimientos en estos últimos días de mercado de fichajes y focaliza toda su atención en el partido ante el Atletico. Precisamente él fue el último entrenador, en su época en Osasuna (1-4), en conseguir un triunfo en el nuevo Metropolitano. «Nos agarramos a esas cosas, la última visita ahí fue una victoria con Osasuna, recuerdo una victoria uno a dos del Mallorca, te quieres agarrar a eso para tener alguna esperanza, pero más que eso necesitamos hacer las cosas muy bien para tener opciones», añadió.

Respecto a quién estará en el VAR ante el Atlético, el colegiado será Hernández Hernández, a raíz de la polémica el pasado fin de semana ante el Betis donde se dejó de pitar un claro penalti a Dani sin que actuara el colegiado en la sala VOR, algo que sí sucedió en la expulsión de Mascarell. «No pasa nada, no hablo tampoco de que nos sintamos perjudicados, no me gusta hacia donde va el fútbol y la trascendencia que está tomando un árbitro desde una sala en Madrid que está midiendo con una foto la intensidad, la fuerza, a eso me refería, unos lo han entendido y otros no, sé cuál es mi trabajo y mi obligación es que el equipo vuelva a ganar», dijo.

En relación a a vuelta de David López al Mallorca, el entrenador explicó los motivos que le han llevado a hacer efectiva la vuelta del central. «Lo primero es dar las gracias al Burgos ellos con la ayuda de David han hecho posible que el futbolista venga con unas condiciones mejores de la que se fue, ha hecho una gran primera vuelta, ha jugado, ha crecido, el Burgos estaba informado y es un chico que me gusta mucho, es un central de presente y de futuro, entiendo que lo veáis que es cuarto central, el tiempo lo dirá, él encantado y vamos a adelantar ese proceso de verlo, de trabajarlo, de ponerlo, nos adelantamos a la pretemporada, tengo muchas esperanzas en él. Van der Heyden necesitaba jugar necesitaba una salida y a ver si puede demostrar en la Bundesliga la capacidad que tiene», apuntó.

Otro nombre propio fue Jan Salas, el entrenador dijo que puede debutar este sábado. «Le conocemos y puede ayudar, es parte del futuro rejuvenecer al equipo me gusta que el equipo tenga hambre y tiene que ser un proceso natural rejuvenecer la plantilla, pero no convocamos a uno u otro pensando en rejuvenecer al grupo eso es parte de un proceso natural. Viaja Jan Salas, está ahí con Samu, Dani, Sergi, Robert y él y en función de cómo juguemos veremos, no viaja para hacer bulto, tiene serias opciones de debutar con el Mallorca», aseguró.

Arrasate insistió en el gran objetivo en este próximo partido de Liga. «El fútbol es presente y no miro si después tenemos dos partidos en casa (Osasuna y Las Palmas). Llevamos un mes horroroso y queremos cortar eso y ganar al Atlético, no estamos para desaprovechar ningún partido, cada encuentro es una oportunidad y el primero es este sábado y en esto pensamos. Después ya llegarán dos partidos en casa, pero no pienso en eso ahora».

Sobre la salida de Luna, el técnico dijo que hay opción de que se marche, «pero tiene que ser una oportunidad buena para el Mallorca y para él, la idea es salir y que pueda tener minutos veremos si hay alguna posibilidad», indicó.