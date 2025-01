Asalto al Metropolitano: del dulce recuerdo de Kubo al único respiro de Jagoba contra su bestia negra

El Mallorca va a acudir con una carga extra a la espalda a uno de los estadios más incómodos de la Liga para sus visitantes. El equipo balear, que irrumpe este sábado en el Metropolitano lastrado por las bajas, encadena dos derrotas seguidas en el domicilio del Atlético de Madrid, que por otra parte es el único de los tres grandes templos que ha conquistado en los últimos años.

Dos veces ha ganado el Mallorca en el Metropolitano, aunque la primera no cuenta porque fue frente al Rayo Majadahonda en Segunda División (0-1, temporada 2018-19). Sin embargo, el recuerdo de la segunda ocasión todavía está fresco en la memoria del mallorquinismo militante, que no olvida la espectacular galopada de Take Kubo, ya con el tiempo cumplido, para meterle a Oblak el balón entre las piernas con un sutil toque con la pierna izquierda. Un gol que multiplicaba por tres el punto que había guardado bajo su manto el equipo gracias a otro tanto de Franco Russo pocos minutos antes (1-2).

Al margen de ese día, el Mallorca solo ha vencido otra vez al Atlético a domicilio en lo que va de siglo. Fue en el Vicente Calderón, en abril de 2006, con una diana de Jonás el Galgo Gutiérrez (0-1). Entre una victoria y la otra también empató cinco veces. Y si para el Mallorca el partido del sábado está marcado en rojo, para el Atlético es vital. Los del Cholo Simeone, campeones de invierno, solo han sumado uno de los seis últimos puntos y no pueden permitirse más zancadillas si no quieren que el Real Madrid siga ensanchando la brecha que separa a uno y otro equipo. El título está en juego.

El encuentro también va a tener aroma a desafío personal para Jagoba Arrasate. El de Berraitua, obligado a reanimar al Mallorca, ha perdido doce de los trece partidos que ha dirigido como profesional contra el Atlético de Madrid y contra Simeone. Eso sí, la única victoria de su carrera ante los colchoneros la consiguió en su última visita al Metropolitano. El pasado 19 de mayo, en el que era su último encuentro como visitante a los mandos de Osasuna, los navarros pasaban el rodillo y apartaban a los colchoneros de la tercera posición 1-4, con dos goles de Raúl García de Haro, Aimar Oroz y Lucas Torró).