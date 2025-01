El Real Mallorca y un mes de enero maldito

El Mallorca ha cerrado el peor mes de la temporada con unos números ruinosos, pero sacando provecho del enorme botín de puntos conseguidos en la primera vuelta y que le permiten seguir en la sexta plaza. Esta jornada han caído Girona y Real Sociedad permitiendo a los de Jagoba Arrasate mantenerse en zona europea haciendo valer el colchón de treinta puntos que consiguió en las primeras 18 jornadas del campeonato. Este factor ha sido clave para mantener el rumbo en un mes para olvidar, sin ninguna victoria, con once goles en contra y ninguno a favor. Resulta más que evidente la crisis en la que está inmerso el equipo tanto de juego como de resultados, pero por ahora los daños son mínimo por no decir que indetectables en lo referente a la clasificación.

Otra cosa son las sensaciones que se desprenden y que hacen que este equipo haya perdido gran parte de la personalidad que ha exhibido en la primera fase del campeonato. El regreso de las vacaciones de Navidad no pudo ser peor porque la Copa llegó muy pronto y justo antes de la Supercopa de España. Demasiadas emociones para un equipo muy justo y donde se ha demostrado que tantos compromisos le han venido muy grande.

Derrota contra el Pontevedra (3-0) en la Copa, ante el Madrid (3-0) en la Supercopa y contra el Villarreal y el Betis en Liga 4-0 y 0-1 respectivamente. Le salva al equipo rojillo haber hecho gran parte de los deberes a tiempo y tener ahora la posibilidad de ir haciendo el muelle hasta volver a tomar una racha mínimamente favorable. La crisis además llega en un momento donde las decisiones arbitrales en contra del Mallorca son más que evidentes. Sin ir más lejos, en el último encuentro ante el Betis dos penaltis a favor dejaron de señalarse, uno cometido a Sergi Darder y otro a Dani Rodríguez.

El técnico del Mallorca alzó la voz como pocos entrenadores se han atrevido a hacerlo en la época moderna y es que resulta evidente que existe un claro desequilibrio entre las decisiones importantes que caen a favor y las que perjudican a los isleños. Contra el Villarreal, con el partido sentenciado en contra, Baena cometió una entrada de roja directa a Valjent causándole incluso un traumatismo en la cabeza que no fue ni castigada como falta.

La vara de medir desfavorable también se observó en el partido contra el Girona. Muriqi fue expulsado por un pisotón a Bryan Gil, pero en contra Van de Beek llevó a cabo una acción similar y muy peligrosa contra el tobillo de Copete y pese a que también se pidió la revisión del VAR y la expulsión, nada de eso ocurrió.

Resulta evidente que por un motivo u otro, los errores notables caen en contra de forma continua y la aplicación del VAR no es para nada equilibrada. El goteo durante esta temporada ha sido constante, pero lo cierto es que si bien los árbitros y el VAR han sido claramente perjudiciales para los intereses mallorquinistas, no es menos cierto que el equipo no ha dado la talla prácticamente en ninguno de los cuatro partidos que ha disputado este mes de enero.

La ligera mejoría contra el Betis es un consuelo muy pobre porque el equipo volvió a exteriorizar que tiene un problema gravísimo con el gol. Llega poco, llega sin fe y Muriqi no consigue conectar como en él era habitual. Larin no es un goleador con una regularidad desbordante y tras marcar en Getafe de penalti no ha vuelto a hacer daño.

La planificación de Ortells impide ahora ir al mercado de fichajes como debería ser porque el problema es evidente, pero se agotaron los recursos en verano, se falló en varias operaciones y ahora hay que dejar salir y esto no es fácil. Así que Jagoba tendrá que buscar una reacción con lo que tiene en este momento y esperar que algunos de los futbolistas por lo que se llevó a cabo una inversión importante puedan resucitar. Asano ha ido de más a menos o incluso a nada, pero hay demasiados futbolistas alejados de una versión aceptable de sí mismos. El menú para este mes de febrero es Atlético y Sevilla a domicilio y Osasuna y Las Palmas en Son Moxix.