El Moviment explota: «El mallorquinismo se siente solo»

La junta directiva del Moviment Mallorquinista ha hecho público un comunicado en el que expresan su «indignación» y a su vez la «decepción de gran parte del mallorquinismo» por lo que entienden que fue un actitud pasiva tras los hechos que tuvieron lugar en Yeda a la conclusión del encuentro entre el equipo rojillo y el Real Madrid con motivo del encuentro de semifinales de la Supercopa de España.

«Después de solicitar y reunirnos con el CEO del club, nos gustaría hacer pública nuestra indignación. El principal motivo de la reunión era transmitir al club el sentimiento de decepción de gran parte del mallorquinismo. Expusimos que no se entiende la pasividad o falta de denuncia pública ante hechos tan graves. La simple respuesta que recibimos fueron dos declaraciones ya realizadas: una al subir al avión y otra en una emisora local».

En su escrito se insiste en la «decepción por la gestión del tema». «Consideramos que no es suficiente. Ante un tema tan sensible, era totalmente necesaria una condena pública por parte del club. Nos solidarizamos y volvemos a pedir una figura institucional dentro del club que entienda, sienta y defienda el nombre y el escudo del RCD Mallorca como se merece. No es la primera vez que el mallorquinismo se siente solo y no representado por la gestión social actual del club».

También el Moviment Mallorquinista denuncia las declaraciones del presidente de la RFEF donde dijo que «la final es una manera de devolver parte del cariño recibido en Arabia Saudí» añadiendo posteriormente en otra de sus declaraciones que «hay que saber diferenciar entre acoso y agobio». En este sentido, la junta directiva de esta organización de aficionados, califica estas manifestaciones de «insulto, ataque y falta de respeto hacia los afectados». «Un ataque seguido de un silencio institucional por parte del club. Las disculpas que llegaron seis días después no fueron sinceras, sino totalmente insuficientes y forzadas», asegura el documento del Moviment.

A su vez instan a que la Supercopa de España se dispute en territorio nacional y expresa en su misiva su «máxima repulsa a estos hechos» y muestra todo el apoyo a los afectados y afectadas poniéndose a disposición de cualquiera que lo necesite recordando «que venimos del infierno para tocar el cielo».