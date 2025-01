Jagoba Arrasate no escondía su malestar tras el duro correctivo infligido por el Villarreal. «Estoy disgustado. Es de esos días en lo que no me aguanto ni a mí mismo. Hemos sido un juguete y hemos dado muchas facilidades. Ellos tienen calidad y si se les permite, con la calidad que tienen, ocurre eso». El entrenador del Mallorca explicó que «tras encajar 10 goles en tres partidos y no meter un gol lo primero que tenemos que hacer es reconocer que estamos mal. Y una vez que tenemos este diagnóstico, poner todo para solucionarlo».

El técnico vasco aseguró que durante el descanso no ha habido bronca. «No les he dicho mucho. Por ponerte a gritar no tienes más razón y era el momento de pasar el mal trago juntos. Sobre todo tenemos que volver a ser un equipo y ahora es cuando lo tenemos que demostrar». Respecto a los cuatro cambios realizados tras el descanso, Arrasate aseguró que no era para señalar a nadie. «Dani (Rodríguez) y Sergi (Darder) tenían tarjeta, Samu está apercibido y Maffeo ha tenido problemas toda la semana». Para el entrenador de Berriatua, la solución a los males debe comenzar el sábado. «Hace tiempo que no jugamos en casa y nos va a venir bien encontrarnos con nuestra afición. Esperamos entrenar bien durante toda la semana para ser más competitivos» Nos tenemos que recuperar para el partido del sábado contra el Betis». Respecto a la jugada polémica del encuentro, con esa posible agresión de Álex Baena a Martin Valjent. «Estaba frustrado por el resultado y me he asustado un poco con una acción que con 4-0 es totalmente innecesaria».