La mujer de Dani Rodríguez denuncia haber sufrido acoso en las gradas del estadio

La mujer de Dani Rodríguez, Cristina Palavra, ha denunciado en los micrófonos de IB3 Televisió acoso por parte de algunos espectadores locales a la salida del estadio King Abdullah de Yeda. La esposa del futbolista del Real Mallorca, que ha viajado junto a sus tres hijos con la expedición local, reconocía que tanto ellas como algunas de las integrantes del grupo lo había pasado mal de camino al autobús que les debía llevar de vuelta a su hotel tras la semifinal.

«La salida del campo ha sido un poco complicada», decía. «Íbamos con los niños y sin seguridad y los chicos de aquí se han puesto a hacernos fotos de cerca y nos han estado acosando. A Natali, la mujer de Dominik (Greif), también. Yo iba con la niña dormida y nos hemos visto un poco desubicados porque no teníamos a nadie protegiéndonos», decía.

🤬"Ens han assetjat" 🗣️Cristina Palavra, dona de Dani Rodríguez, parla de la desagradable situació que han viscut els familiars dels jugadors del Mallorca durant el partit. pic.twitter.com/Ecgll6NoF6 — Esports IB3 (@EsportsIB3) January 9, 2025

«Hemos ido en grupo, pero no se ha podido hacer nada más. Llegar al bus, meternos y ya está. No ha podido hablar aún con Dani y quería saber qué pasado ahí abajo porque la que se ha liado en el ha sido tremenda, pero me imagino que están bien. Nosotras ya estamos tranquilas», señalaba