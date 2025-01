El mensaje de Dani Rodríguez a Raúl Asencio

El futbolista español Dani Rodríguez, mediapunta del Real Mallorca, ha animado este jueves con sorna al merengue Raúl Asencio «a que aprenda a ganar porque le va a venir mejor», a colación de la pelea final entre ambos equipos tras la victoria por 3-0 del Real Madrid contra los baleares en semifinales de la Supercopa de España.

No en vano, durante el partido ya hubo varios rifirrafes entre Pablo Maffeo y Vinícius Jr. «El pique que tienen ellos ya lo conocemos todos. De Asencio... Yo le animo, con la juventud que tiene y que tendrá muchos partidos importantes en su carrera, a que aprenda a ganar porque le va a venir mejor. Y bueno, simplemente sentimos un poco que no estuvo bien y ya está», declaró Rodríguez a Movistar Plus+.

«La verdad es que estos partidos contra el Real Madrid, pues cuando no aprovechas tus ocasiones... Al final en la primera parte tenemos ahí dos oportunidades claras que no somos capaces de materializar y, cuando perdonas contra este equipo, pues es complicado», argumentó sobre el césped del Estadio King Abdullah Sports City.

«Siempre es así. Contra el Madrid, contra estos equipos, siempre sueles tener pocas oportunidades. Y si no eres capaz de tener acierto, al final para ganar estos partidos siempre tienes que tener mucho acierto», insistió Rodríguez en su resignación desde tierras saudíes.

Por último, hizo un repaso a las últimas campañas bermellonas. «Para nosotros, imagínate de dónde venimos. Los que llevamos ya tantas temporadas en el club, pues es un lujo estar aquí, ver cómo crece el club cada día y la verdad que disfrutándolo mucho. Es una pena porque teníamos muchas ilusiones; pero bueno, estamos contentos con cómo están yendo las cosas», concluyó Rodríguez desde Yeda.