Ancelotti: «Tengo mucho respeto por el Mallorca»

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, elogió ayer al Real Mallorca, del que dijo que es un conjunto «bien organizado, que defiende muy bien y que aprovecha las características de los jugadores que tiene». El preparador italiano dijo tener «mucho respeto» por el cuadro bermellón por sus «cualidades y fuerza» y recordó los problemas que creó al Real Madrid en la primera jornada de LaLiga, cuando empataron a uno en Son Moix.

«Tenemos que respetarlo al máximo. Es un equipo con unas características muy buenas y puede pelear el partido con nosotros», advirtió Ancelotti para evitar cualquier confianza. El técnico eludió comparar al Mallorca de Arrasate con el del mexicano Javier Aguirre de la anterior temporada, que llegó a la final de la Copa del Rey. Además, Ancelotti alabó a su homólogo, Jagoba Arrasate, a quien puso de modelo de «lo que tiene que ser un entrenador» por saber «aprovechar las características de los jugadores» a los que entrena «Es mi idea del fútbol», resumió Ancelotti de Arrasate en la rueda de prensa previa al entrenamiento que tuvo lugar en la ciudad deportiva King Abdullah de Yeda, junto al estadio sede del choque, en la víspera de la semifinal de la Supercopa frente al equipo insular.

Respeto a la competición, el entrenador transalpino explicó: «Cuando hay un título en juego, este equipo mantiene el foco y la concentración muy alta. Veo al equipo mucho mejor», elogió el técnico sobre la ambición de sus jugadores ante el primer torneo del año y después de haber conquistado la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental. Aunque el Real Madrid se perfila favorito en la semifinal de esta tarde, Ancelotti confesó estar «tranquilo» porque los jugadores la han preparado «muy bien». «No vamos a tener problemas de actitud o compromiso. La dinámica del último mes ha sido buena», agregó. A su entender, la plantilla ha «ha entendido muy bien qué hacer después del momento de dificultad» que han atravesado en esta campaña.

De la Supercopa, en la que participan también Barcelona y Athletic de Bilbao, apuntó que en caso de ganarla, reportará «motivación y compromiso» para afrontar el resto de la temporada.

Ancelotti aseguró que están «encantados en todos los aspectos» con el brasileño Vinícius Júnior y lamentó que cuando se habla de la provocación que se la achaca al jugador, «se desvía el tiro a los insultos» que recibe. A juicio del técnico, la sanción de dos partidos impuesta al delantero brasileño por el Comité de Disciplina por su acción contra el portero del Valencia Dimitrievski «no es correcta». «Es difícil ser Vinícius», subrayó el entrenador italiano ante el trato que se da al jugador por parte de algunos aficionados en los estadios donde juega. Ancelotti no quiso pronunciarse sobre el caso de los jugadores de Barcelona Dani Olmo y Pau Víctor, que permanecen sin jugar desde el pasado día 1 al dejar de tener ficha federativa después de que la entidad azulgrana no presentara a tiempo la documentación para cumplir con las reglas de control financiero que impone LaLiga. «Todo lo que hay alrededor del partido no quiero comentarlo porque son temas de los que no quiero hablar».