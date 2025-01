Los servicios jurídicos del Consejo Superior de Deportes (CSD) estudian ya la solicitud del Barcelona, compuesta por 52 páginas y 60 documentos, que pide medidas cautelarísimas para que Dani Olmo y Pau Víctor puedan ser inscritos de nuevo en LaLiga. El club espera una respuesta del CSD en las próximas horas. El Barça aún confía en que el técnico del primer equipo, Hansi Flick, pueda disponer de ambos futbolistas para la Supercopa. El 4 de enero, la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación LaLiga-RFEF (Real Federación Española de Fútbol), rechazó la petición del club catalán de reinscribir a Olmo y Víctor, después de que LaLiga los borrara de la competición el 1 de enero.

La patronal de clubes consideró entonces que el Barcelona no había presentado a tiempo toda la documentación sobre la cesión de las explotación de los palcos VIP del nuevo Spotify Camp Nou que permitía renovar la inscripción de ambos jugadores. Dani Olmo y de Pau Victor, que el 1 de enero de 2025 no aparecían en la relación de futbolistas inscritos por el Barcelona en la web oficial de LaLiga. Ambos fueron borrados porque el Barça, según aseguró la institución presidida por Javier Tebas, no cumplió con los requisitos del control financiero.

El Barça no pudo acreditar el último día del año el cobro de parte de los 100 millones de euros que debe percibir por la cesión de la explotación de los palcos VIP del nuevo Spotify Camp Nou, algo que sí pudo hacer el viernes tras recibir las transferencias.