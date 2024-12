Voy a hacer un esfuerzo personal para evitar referirme a lo mal que jugaba el equipo de Aguirre porque no soy rencoroso a nivel futbolístico. Últimamente solo cargo contra los que me recomiendan series malas. Pero no olvido el tostonazo de temporada que nos hizo sufrir el mexicano por mucha final de Copa que alcanzara. Me da igual. Abro paraguas. Solo quiero dejar constancia de lo malo que era este equipo por culpa de Aguirre.

Hasta aquí el momento de furia el artículo, ahora el momento navideño. Qué bien han funcionado las cosas hasta ahora gracias a casi los mismos futbolistas que Aguirre tenía y que Arrasate le ha permitido jugar a fútbol. No como antes, cuyo corsé les impedía ser como son ahora. Pero ya digo que no entraré en ello. Treinta puntos y solo a una docena más de sellar la permanencia. Eso es lo que importa. No Europa. No quiero ir a Europa. Que vaya el Madrid. Porque para ir a Europa vas a la Champions. Todo lo demás no es Europa, son torneos de verano en invierno que lo único que hacen es desviarte de lo que importa, que es otra permanencia. No seré yo en 2025 quien cargue de presión al equipo y al entrenador pidiendo más que la permanencia. Con los años la carta a los reyes de reduce a pedirles que no se lleven nada de casa en caso de que vengan de noche. Yo pido la permanencia. Ese es el mejor trofeo