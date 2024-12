Un examen en defensa para cerrar la primera vuelta en casa

El Real Mallorca se examina este fin de semana. El equipo de Jagoba Arrasate, que viene de encadenar dos derrotas consecutivas ante Barça y Celta, regresa a Son Moix para cerrar la primera vuelta como local contra el Girona (sábado, 16.15 horas) y lo hará sometiéndose a una prueba de fiabilidad en defensa. Y si los últimos partidos han ido afeando un poco sus números (7 goles encajados en 180 minutos), esta vez le tocará jugar por primera vez sin su líder, Antonio Raíllo.

La sanción que pesa sobre el defensa cordobés, expulsado en Balaídos, obligará a Arrásate a probar de inicio una nueva pareja de centrales, ya que que hasta ahora el capitán había sido titular en todos los partidos y apenas había salido del terreno de juego. De hecho, solo se ha perdido 31 minutos del campeonato, que son fruto de la tarjeta roja que le mostró De Burgos Bengoetxea en Vigo y del cambio por precaución que protagonizó en Las Palmas.

En principio, la gran novedad ante el Girona debería ser la entrada de José Manuel Copete, que no juega precisamente desde partido en el Gran Canaria al que se sumó para amortiguar la salida del campo de Raíllo. El sevillano sufrió un esguince en el tobillo derecho en una acción fortuita, tal y como explicó él mismo, y no ha podido jugar desde entonces. Sin embargo, ha vuelto a entrenar con normalidad y si no padece ninguna recaída durante la semana debería estar disponible para el entrenador.

Si Copete no llega a tiempo, la otra alternativa para formar pareja con Martin Valjent es Siebe van der Heyden. El belga, inédito hasta el pasado fin de semana, se encuentra bien físicamente tras esos problemas de principio de curso y ya jugó los noventa minutos contra el Celta.

El Mallorca, que hace un mes era el segundo equipo menos goleado de la Liga, ha sufrido un pequeño bajón en ese sentido (ahora es octavo) y está obligado a recuperar la consistencia defensiva para seguir creciendo. Los bermellones llevan seis jornadas seguidas recibiendo goles en contra y no dejan la portería a cero desde el pasado 28 de octubre, coincidiendo con la visita a Palma del Athletic (0-0).