Un Mallorca plano pierde en Vigo y prolonga su semana negra

El Mallorca prolonga su estado de desconcierto y tras caer ante el Barcelona el martes, esta noche cierra su particular semana negra perdiendo en Vigo (2-0) en un partido donde exhibió una imagen muy plana y cayó tras los tantos anotados por Hugo Álvarez (min.32) y Aspas (min.81). El choque tuvo también otro punto negativo, la expulsión justa de Raíllo por mano siendo el último defensor en una acción ofensiva del Celta (min.80). Dos oportunidades muy buenas en la primera parte resumen el bagaje ofensivo de un Mallorca muy plano, previsible, cansado y por momentos sin ideas.

Nada que ver con el equipo que jugó no hace mucho contra Las Palmas o Valencia. Demasiados cambios, demasiado ir y venir. Demasiada improvisación. Arrasate planteó un Mallorca renovando la banda izquierda dando oportunidad a Van der Heyden de lateral y a Llabrés por delante. El resumen es pobre porque, al igual que el resto del equipo, el Mallorca puso modo avión y desapareció.

Como en muchos partidos fue de más a menos. A mucho menos. Y es que el equipo interpretó bien el trabajo y elaboró un guion basado en tener el balón y exigir al rival. Los primeros minutos fueron de claro domingo bermellón con un Mallorca valiente y jugando en campo rival. Llabrés era todo motivación y ganas y desniveló por la izquierda a los seis minutos para poner un balón a Larin en el segundo palo. Pero a partir de ahí fue diluyéndose. Normal después de tanto tiempo sin jugar. El cabezazo del canadiense lo detuvo Guaita, sin duda el mejor de su equipo en el primer tiempo.

El partido tenía chispa y velocidad, pero recurriendo al tópico, el trabajo defensivo de ambos conjuntos se imponía sobre los ataques.

Valjent despejó un balón peligrosísimo de Mingueza al corazón del área en el minuto treinta. Hasta ese momento en el fútbol que disponían ambos equipos equipos faltaba solo claridad en el área. Que alguien en algún momento encendiera la luz. Y quien lo hizo fue el Celta. En una acción de saque de banda en la que se pidió falta sobre Samu Costa, el Celta balanceó el juego de derecha a izquierda y ahí Hugo Álvarez encontró la duda en la zaga rival.

Más que duda, la zaga había basculado en exceso dejando demasiado huérfano el carril diestro. No perdonó ahí Hugo Álvarez que de fuerte disparo envió el balón primero a la cruceta para que después la pelota se colase en el interior de las redes de Greif.

Sin Hacer nada del otro mundo el Celta se avanzaba en el marcador. El castigo para el Mallorca era excesivo, aunque había ímputs que denotaban que algo fallaba. No había criterio y muchos jugadores empezaron a mostrarse imprecisos y poco efectivos en el juego colectivo.

Sin Darder en el campo faltaba un guía que frenase y acelerase el juego de ahí que el equipo se moviera más por impulsos. Y sancando petróleo de lo poco que generaba. Tuvo el gol Raíllo a los 38 minutos en un remate de corner servido por Dani Rodríguez. Guaita se posicionó muy bien y rechazó a corner. El segundo aviso claro fue a cinco del final. De nuevo Dani en este caso metiendo el balón en el corazón del área para el remate de Larin.

Y otra vez Guaita pudo llegar a un balón que iba a las redes. Con uno a cero se llegó al tiempo de descanso. Tras el paso por los vestuarios todo fue a peor. El Mallorca desapareció, se volvió a desconectar. No pasaba nada. No generaba nada. No jugaba a nada. Y Raíllo sacó a pasear la mano cuando Douvikas era el último atacante. El VAR chivó la acción y De Burgos Bengoetxea le expulsó. Después llegó el gol de Aspas. Y nada más. Semana negra para el Mallorca. Dos derrotas y siete goles en contra.