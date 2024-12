El Real Mallorca se reinicia en Balaídos

La vida sigue para el Real Mallorca, que solo tres días después de ser abofeteado por el Barça vuelve a meterse en el campo para seguir llenando la mochila de puntos. El equipo de Jagoba Arrasate, ansioso por formatear cuanto antes los últimos archivos que han entrado en su disco duro, descorcha otra jornada con la idea de curar esas pequeñas heridas que le ha provocado el atropello del líder y la posibilidad de devolverlo todo a su sitio frente al Celta. Porque aunque la goleada del martes levantó mucho polvo, los bermellones disfrutan de unas vistas maravillosas y tienen a tiro de piedra la octava victoria de la temporada. Es decir, tantas como consiguieron en todo el curso anterior (Balaídos, Movistar LaLiga, 21.00 horas).

El calendario, infernal por acumulación de partidos en esta fase del año, es a su vez benévolo en cuanto oportunidades para el Mallorca, que no tiene tiempo para llorar ni lamentar daños, que además deberían ser mínimos. El cuadro bermellón, que había empezado la semana rebosante de confianza y energía, quiere volver a ese mismo punto en el campo del Celta y obviar el paso intermedio que tuvo que dar antes de visitarlo.

El deterioro por el partido anterior es más emocional que físico y Jagoba no ha tenido que seguir apuntando nombres en el parte de bajas. Las únicas ausencias son las ya conocidas de Copete, Toni Lato y el Pichu Cuéllar y aunque hay jugadores que podrían acusar al desgaste y la intensidad de enfrentarse al Barça, también hay algunos que ese día no jugaron o se sumaron a la acción con la batalla prácticamente resuelta y otros que llevan semanas cogiendo carrerilla. En el primer grupo se incluyen Dani Rodríguez, Robert Navarro, Omar Mascarell, Mateu Morey o Cyle Larin. Y en el segundo aparece empujando Takuma Asano, que puede reaparecer en cualquier momento después de dos meses y medio en blanco. Jagoba, que suele mover el once cuando se juntan partidos en poco tiempo, ya ha anunciado que también va hacerlo contra el Celta en un encuentro que podría ser terapéutico si el grupo es capaz de obviar lo que pasó durante la última función en Son Moix.

La ruta más corta que quiere utilizar el Mallorca para volver a donde estaba le exige dos cosas: recuperar el orden defensivo, alterado por el ataque con más dinamita del campeonato, y mantener esa puntería que había empezado a encontrar desde el último parón de selecciones. Si por algo se ha distinguido el equipo esta temporada, además de por su atrevimiento, es por su capacidad competitiva. Siempre ha dado batalla.

Esta vez al Mallorca la va a poner el termómetro el Celta. Los de Claudio Giráldez se alojan en la franja templada de clasificación, casi a la misma distancia de las puertas de Europa que de las que dan acceso al barranco. Con los números por delante, su propuesta ofensiva es de las más solventes de la Liga y más poderosa que la del Mallorca —ha marcado 23 goles, siete más que los baleares con un partido menos—, pero también cuenta con una defensa mucho más porosa que ha sido perforada en 27 ocasiones. De hecho, solo el Valladolid ha recibido más goles en contra.

El momento del Celta tampoco parece el mejor después de tres jornadas sin ganar, aunque en dos de ellas salvó dos muy buenos puntos contra el Betis y el Barça. Sin embargo, su referencia más próxima es el patinazo que sufrió la semana pasada en su visita al Espanyol, en la que dejó una mala imagen. Al menos resolvió con oficio el primer compromiso que le planteaba la Copa del Rey, en la que se desquitó pasando por encima del Salamanca UDS (0-7).

En las filas celestes apunta a la titularidad Borja Iglesias junto a Iago Aspas. La duda está en quién completará el frente de ataque, donde se disputan la última plaza el sueco Williot Swedberg y el marfileño Jonathan Bamba.