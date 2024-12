Jagoba Arrasate pasa página. El entrenador del Real Mallorca archivaba este viernes la polémica en torno a Johan Mojica y aseguraba que el equipo ha trabajado en las últimas horas para recuperar la confianza, algo tocada después de la goleada encajada ante el Barça. El técnico vasco insistía en que los futbolistas están ya centrados en la visita de este viernes a Balaídos. De hecho, anunciaba que hará varios cambios en el once que salga de inicio contra el Celta.

Cuestionado sobre la actitud de Mojica y su incidente con Morlanes, Arrasate zanjaba pronto el asunto. «Son temas que gestionamos de forma interna y lo hablamos ayer. Queda zanjado. Fue un episodio desagradable que se resuelve de puertas hacia adentro, con naturalidad y diciendo las cosas a la cara. Mojica está dolido porque a veces ni nos damos cuenta de lo que hacemos cuando estamos a tantas revoluciones. Ha pedido perdón, tiene mucha experiencia y sabe cómo lo tiene que gestionar. Tenemos que intentar que estas cosas no se repitan. Tenemos que intentar no volver a equivocarnos", comentaba.

El de Berriatua cree que la dura derrota ante el Barça no debe trastocar los planes del Mallorca. «Es importante que la derrota no nos desvíe del camino», apuntaba. «Estamos dándole la vuelta, todos queremos volver a competir. Hay que saber lo que has hecho mal y aprender de los errores, pero lo primero es aceptarlos y reconocerlos. Y, a partir de ahí, darle más valor a lo que veníamos haciendo. El otro día podíamos haber sido más conservadores, pero esto no tiene que sacarnos de nuestro camino. Lo que hacemos, a la larga, nos va a dar más de lo que nos va a quitar», señalaba.

Arrasate avisaba de que el Mallorca se encontrará en su próximo compromiso con un Celta «ultraofensivo», con todo lo que eso conlleva. «Sobre todo en casa, es capaz de ser muy dominador y genera muchísimas ocasiones de peligro, aunque también toma riesgos y tenemos que intentar hacerles daño. Nuestra idea es minimizarlos, que no estén cómodos, y hurgar en esos puntos en los que pueden ser más vulnerables». Un partido, el de este viernes, en el que «no repetirán muchos de los que el otro día fueron titulares».

Jagoba y el Mallorca pueden igualar en Vigo el número de victorias que consiguió el equipo en toda la temporada pasada, aunque Jagoba no se fija demasiado en eso. «Estará bien, pero mi idea no es compararlo con lo del año pasado. Sería sumar tres puntos y llegar a 27, que es una cifra buenísima estando todavía en la primera vuelta».