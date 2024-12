Sergi Darder: «El resultado es malo, pero no puede dañar lo que estamos haciendo»

Sergi Darder, futbolista del Mallorca, calificó este martes en declaraciones a Movistar Plus que el resultado que firmó su equipo frente al Barcelona (1-5) «es malo» y resaltó que pese a ello, no puede dañar la buena temporada del conjunto bermellón.

El centrocampista del equipo dirigido por Jagoba Arrasate se mostró autocrítico después de sufrir una goleada en Son Moix, pero dejó claro que no hay que restar valor al curso del Mallorca por una goleada que, a su juicio, fue excesiva.

«Al Barcelona le das media y te mete cinco. Si queríamos presionar arriba, íbamos con un riesgo muy grande. El penalti, nos mata. Estábamos haciendo un partido muy bueno, con nuestros errores. Al final, el 1-5 es un resultado demasiado amplio», comentó.

«Es un equipo que si te marcan por talento, te tienes que callar. Duelen goles así, el primer gol es un error, el penalti otro y si cometes esos errores, es difícil sacar cosas positivas. Hasta el 2-1 hemos competido muy bien, me quedo con lo positivo. El resultado es muy malo, pero no puede dañar lo que estamos haciendo esta temporada», agregó.

Asimismo, se refirió al penalti que cometió su equipo por una falta dentro del área cometido sobre Lamine Yamal: «No la he visto, me gustaría verla. En esas velocidades, cualquier contacto parece mucho, después no es tanto. No quiere decir que no sea penalti porque no lo he visto. Pero cualquier mínimo detalle, ha ido para alelos. Han hecho un partido muy bueno con ese dolor de las últimas jornadas y lo hemos pagado nosotros».