Jana, el fichaje más 'picante' del Mallorca

Jana, 45 años, empleada del Fútbol Club Barcelona durante 15 años y exconcursante de 'First Dates Hotel', un reality emitido este verano en Tele 5, es el último 'fichaje' del Real Mallorca. El pasado viernes, en el encuentro que disputó el equipo bermellón ante el Valencia, ya estuvo en Son Moix según desveló 'Onda Cero' y vivirá un choque especial el martes frente a su antiguo club como integrante del organigrama mallorquinista. Jana se definió en la entrevista previa al programa como una apasionada del champán y «de la buena vida».

La barcelonesa, residente en Sitges, explicó sus deseos en un programa que consiste en buscar pareja en un paisaje idílico como es un hotel con vistas al mar. «Quería un hombre bien situado económicamente». Carlos Sobera, el presentador del programa, tomó nota. Richard fue elegido como su pareja. «Me pone y que tenga barca me vuelve loca», según explicó en la página web del programa.

También habló de su trabajo en el Barcelona. «Gestiono los espacios VIP del estadio. Las copas de champán, los canapés. Llevo 15 años» apuntó Jana, que desde hace apenas unos días trabaja para el Mallorca. «Que me coman la oreja y lo que haga falta», aseguraba sin pudor. «Si hay algo que me encantaría es ver un hombre que se arrodilla delante de mí y me pide matrimonio», reconoció Jana.

Jana y Richard conectaron durante el programa y uno de los momentos de pasión fue cuando se dieron un baño en el jacuzzi. «Nosotros estábamos más calientes que el jacuzzi», afirmaba Jana. Los dos optaron por seguir conociéndose...