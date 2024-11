Real Mallorca – Valencia, horario y dónde ver el partido

Real Mallorca y Valencia abren este viernes la jornada 15 en Primera División. El conjunto bermellón llega al encuentro tras la reconfortante victoria ante Las Palmas la pasada jornada por dos goles a tres mientras que el conjunto dirigido por Rubén Baraja lo hace tras superar también al Betis en la reentrada a la competición tras suspender sus partidos debido a la dana que asoló la provincia.

Los dos equipos llegan por lo tanto con ánimos renovados y con la intención de seguir mejorando sus prestaciones en el campeonato doméstico. El Mallorca quiere mejorar sus números en casa, que si bien no son malos, la intención es aumentar el número de victorias y equilibrar de esta forma sus registros. Un triunfo impulsaría a los rojillos y los situaría con 24 puntos, una cifra sobresaliente habiéndose disputado 15 jornadas.

Pero el Valencia no pondrá las cosas fáciles. Pese al mal inicio de la temporada, el equipo ‘Ché’ ha vuelto con fuerza y lo demuestra la victoria frente al Betis. Será por lo tanto un choque entre dos equipos que quieren ir a más en este campeonato y que tienen argumentos y fútbol para poder hacerlo.

El Mallorca no podrá contar con los lesionados Asano y Copete, mientras que Muriqi, expulsado la pasada jornada en el estadio Gran Canaria, es baja por sanción. Los jugadores que han estado tocados durante esta semana han entrado finalmente en la convocatoria caso por ejemplo de Abdón, Larín, Maffeo y Raíllo. Este último ha entrenado muy bien durante estos últimos dos días, pero hasta el viernes no se despejará la incógnita de si puede formar parte del once titular o no.

El partido entre Mallorca y Valencia será el que va a inaugurar la jornada 15 en el campeonato liguero en Primera División y se disputará en el estadio de Son Moix a partir de las 21:00 horas. El choque será ofrecido por televisión a través de DAZN y podrá seguirse también el minuto a minuto de lo que suceda en el campo a través de la web de Ultima Hora. Se han confirmado también los colegiados para este partido. Sobre el verde se situará Alejandro Quintero González, del comité andaluz. En el VAR se situará Jorge Figueroa Vázquez, adscrito al mismo colegio.