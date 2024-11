El Mallorca viaja a Las Palmas sin dos de sus tres delanteros

Malas noticias para el cuestionado ataque del Real Mallorca. El equipo balear, que viaja este viernes a Gran Canaria para enfrentarse el sábado a la Unión Deportiva Las Palmas, no podrá contar con dos de sus tres delanteros en el regreso a la competición tras el parón de selecciones. La baja de Abdón Prats, con molestias musculares, se une a la de Cyle Larin, que ha llegado de la concentración con Canadá con unos problemas físicos que le impiden rendir al cien por cien y que podrían derivar en una lesión de mayor importancia si no se cuidan a tiempo. El propio técnico bermellón confía en recuperar a los atacantes para la semana que viene, aunque contra el conjunto de Diego Martínez solo podrá disponer de Vedat Muriqi. El kosovar intentará ponerle remedio a esas dificultades que arrastra últimamente el equipo para ver puerta. Las otras bajas de la convocatoria son las de Toni Lato, Pablo Maffeo, Takuma Asano y el 'Pichu' Cuéllar

Arrasate se encuentra así con otro problema añadido en la antesala de la jornada. El técnico vasco reconoce que le preocupa la falta de acierto del Mallorca ante la portería contraria, aunque le inquieta aún más lo poco que se ha generado en ataque en las dos últimas salidas a Cornellà y Mendizorroza. En cualquier caso, no quiere que las bajas se traduzcan en excusas. «Faltan dos de los delanteros de la primera plantilla, pero tenemos a Marc (Domenech) y alguna opción más para jugar detrás de ellos, o incluso a Dani Rodríguez. Soy más de pensar en soluciones que en lo que nos falta. Podemos sacar once competitivo, así que no me voy a quejar de las bajas. Después de dos derrotas, necesitamos sumar», aclaraba este viernes el técnico desde la sala de prensa de Son Bibiloni.

Jagoba tiene también agujereados los laterales, en los que faltan Toni Lato y un titular indiscutible como Pablo Maffeo. En ese sentido, el técnico dispone de dos alternativas: Mateu Morey y Antonio Sánchez. «A Mateu le costó, tuvo una lesión de la que ha vuelto bien y en teoría es el lateral lareral, pero también confío mucho en Antonio. Tengo clarísimo quién jugará, pero os enteraréis mañana», apuntaba.