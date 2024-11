«La segunda amarilla a Lenglet es clarísima y al final te llevas una amarilla para Samu», ha comentado Jagoba Arrasate en la rueda de prensa posterior a la derrota ante el Atlético de Madrid en la que Clement Lenglet ha hecho una falta en la frontal del área a Larin y que hubiese supuesto la segunda tarjeta para el francés. Sin embargo, el de Berriatua no se esconde ante los errores individuales que han costado el gol colchonero. «Hemos defendido una jugada rematadamente mal que nos ha tirado todo el trabajo por la borda. Hasta el gol habían chutado una vez a puerta», sentencia.

A su vez, se muestra contrariado ante la poca eficacia que tiene el equipo de cara a puerta. Con 10 goles en 13 partidos, los bermellones no son capaces de materializar sus ataques. «No somos capaces de encontrar portería y nos acaba penalizando», afirma tras su tercer partido consecutivo sin ver puerta. Por otro lado, cree que el equipo se ha precipitado ante la necesidad de encontrar el empate. «Hemos tenido acciones en las que hemos buscado el centro demasiado pronto y teníamos que haber buscado posicones más cómodas, pero no es fácil llegar a línea de fondo ante una línea de seis defensas», comenta.

A nivel general, Arrasate no quiere que estos dos últimos tropiezos empañen el buen inicio de liga. «Estábamos haciendo una buena temporada y perder estos dos días ha manchado un poco la trayectoria, pero en una competición de 38 partidos, hay noches en que las cosas no salen», se lamenta. En el duelo de entrenadores, Simeone ha vuelto a ganarle la partida táctica al de Berriatua. "No quiero pararme en esto. Ha planteado el partido de una manera en la que le salen bien las cosas y se han llevado los tres puntos por dos errores. Uno nuestro y otro del colegiado", comenta.

Al hilo de la posible expulsión de Lenglet, no quiere señalar a Sánchez Martínez. «No quiero entrar demasiado. A Samu le expulsaron y a él no, pero no es el mismo árbitro. Es un agarrón continuado en el que Larin había ganado la posición. Es clarísimo», sigue con el discurso. Tras esta derrota, el Mallorca se va al parón con 18 puntos y situado en octava posición a expensas del partido de esta noche de la Real Sociedad ante el Barcelona. A la vuelta de selecciones, los bermellones se enfrentan a Las Palmas en Gran Canaria el sábado 23 a las 18.00 horas. «Toca parar, descansar y pensar en la manera de volver a encontrar el buen juego que nos dio los puntos», finaliza.