¿Lloverá en el Mallorca-Atlético? Esta es la pregunta que los mallorquinistas se hacen este domingo por la mañana, ya que a las 16:15 horas tienen una cita en el estadio de Son Moix. Este 10 de noviembre ha amanecido bastante lluvioso en la Isla y Palma no se ha librado de las precipitaciones, aunque no han sido tan intensas como en otras zonas.

La delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares tiene buenas noticias para los aficionados del Reial Mallorca, ya que el tiempo irá mejorando poco a poco a lo largo de la jornada. En concreto, la predicción meteorológica indica «cielos de nubosos a cubierto con lluvias y chubascos, persistentes en la sierra de Tramontana y con baja probabilidad de que sean localmente fuertes y con tormenta, tendiendo por la tarde a predominar el cielo poco nuboso con baja probabilidad de alguna precipitación débil y aislada».

#BuenDomingo

Chubascos que aún podrían ser localmente fuertes en la sierra de Tramontana estas primeras horas de la mañana, remitiendo quedando baja probabilidad de alguna precipitación aislada.

Tmáx~21-24ºC.

Viento moderado del N con intervalos fuertes.https://t.co/c9dazv1DFJ pic.twitter.com/LyuV46SwDo — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) November 10, 2024

Por su parte, las temperaturas experimentarán pocos cambios respecto a las del pasado sábado, cuando la mínima en Palma fue de 14º en la UIB (la estación de la Aemet más próxima al estadio de Son Moix) y la máxima de 22º.

Además, el parte meteorológico precisa que el viento soplará moderado del norte con intervalos de fuerte y rachas que pueden alcanzar los 60 kilómetros por hora en el este de Mallorca; en la capital balear no será tan fuerte, afortunadamente, para los asistentes al partido de fútbol.

En definitiva, todo apunta a que no lloverá de forma intensa durante el partido que disputarán este domingo el Real Mallorca y el Atlético de Madrid. No obstante, es muy importante tener en cuenta que la predicción del tiempo es cambiante, por lo que se trata de pronósticos y no de certezas. Si se produce alguna novedad del tiempo en Mallorca, Ultima Hora informará puntualmente.