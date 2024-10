«En estos momentos, el fútbol queda en segundo plano», ha valorado Jagoba Arrasate antes del inicio de la jornada ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza. Tras lo sucedido en Valencia, el fútbol no es la prioridad y el técnico del Real Mallorca ha mandado ánimos a todos los afectados. «Mostramos toda nuestra solidaridad a todos los que están viviendo estos momentos. En nuestro caso, no soy nadie para decir si se tiene que suspender la jornada o no», ha comentado. En lo meramente deportivo, el Real Mallorca puede dormir en puestos Champions League con una victoria en Mendizorroza. «Podría ser la leche ganar, pero hay que entender como se puede llegar a la victoria y no repetir lo de Cornellá. Ante el Espanyol se cometieron errores al inicio del partido y tenemos que aprender de ellos», ha analizado.

Sin embargo, el equipo llega con ganas del partido por todo lo que supone. «El partido del lunes fue un ejercicio defensivo tremendo y creo que los jugadores afrontan con muhcas ganas el duelo en Mendi», ha seguido. A su vez, la mala racha del Alavés puede ser enegañosa por los rivales a los que se ha enfrentado. «Mendizorroza es un campo que aprieta mucho y el Alavés un gran equipo, que dolido puede hacer mucho daño. Además, cuando fuimos a Cornellá, llegaban con tres derrotas consecutivas y mirad lo que pasó», avisa el entrenador bermellón. Una de las claves para poder ganar el partido, es la manera en la que tienen que salir los futbolistas al terreno de juego. «No podemos salir adormecidos porque Mendizorroza es un campo muy complicado. He vivido muchas noches intensas allí y sé como aprietan. Es un partido en el que tenemos que estar muy atentos a las segundas jugadas y ser intensos sin balón», ha insistido. Por su parte, considera que el Alavés es un equipo con alternativas y a pesar de haber cambiado un grueso de la plantilla, tienen peligro. «Es algo extraño que estén allí colocados, pero al final es un peligro jugar ante un equipo con una mala racha encima», sentencia el técnico vasco. Sobre la táctica que pueda poner en liza Arrasate ha sido muy cauto a la hora de explicar qué equipo se verá sobre el césped este viernes a las 21.00 horas. «No es momento de explicarlo, pero tenemos muchas variantes. El otro día me gustó mucho la pareja Morlanes-Mascarell, pero hay más jugadores que puedan jugar en estas posiciones. Antonio, Sergi Darder o Dani Rodríguez», afirma. Por otro lado, a nivel individual, Javi Llabrés, Takuma Asano y Cuéllar no están en la convocatoria. «Llabrés no está al 100 % y no queremos arriesgar, Asano está entrenando como un jabato y no sé que le queda, pero por trabajo no será», afirma. Tampoco podrá contar con Samu Costa por la expulsión recibida ante el Athletic Club. «Ha trabajado muy bien, es joven y sabe que hizo las entradas de manera noble, pero de la única manera que puede aprender en estos casos es recibiendo el castigo. Mejorará y está con muchas ganas de que sea el fin de semana que viene», matiza.