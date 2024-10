En menos de tres años, este gigante kosovar de aspecto rudo y alma de líder ha conquistado el corazón del mallorquinismo a base de coraje, carisma y goles. El Mallorca no encontraba la fórmula para elevar al marcador su superioridad en el juego. Después de un carro de oportunidades perdidas, la sociedad Dani Rodríguez-Muriqi volvió a aparecer. Como ante el Real Madrid. Un balón con lazo desde la esquina y un testarazo made in Muriqi para lanzar al grupo balear. Pablo Ortells puede sacar pecho. Su apuesta por un cambio de ciclo en el banquillo está saliendo a la perfección. Este EuroMallorca ya suma 17 puntos... solo uno menos con los que echó el candado a la primera vuelta el curso pasado.

El estilo de Jagoba no engaña a nadie. El técnico de Berriatua apuesta por un juego atractivo. Por laterales bien abierto. Por músicos en el centro del campo. Y por delanteros de los de verdad. La dupla Larin-Muriqi irrumpió en un mediodía que pudo acabar en goleada. Porque este Mallorca no especula. Sale a morder. A arrinconar a su enemigo. Le costó abrir la lata hasta que apareció Vedat, que a este paso será nombrado persona non grata en Vallecas: cinco goles en siete partidos...

El técnico quiere ilusión, pero no euforia. Que no es lo mismo. Su filosofía ha calado en un vestuario que mantiene el cerrojo atrás, pero que ha abierto las ventanas en ataque. Y el aire es saludable para la salud.