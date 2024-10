«El equipo me ha gustado, es la primera vez que ponemos dos puntas y ha funcionado bien. Hemos dado muestras de la mejoría», ha confirmado Jagoba Arrasate en la rueda de prensa después de la victoria del Real Mallorca ante el Rayo Vallecano que coloca al equipo bermellón en zona europea. Además, el técnico de Berriatua ha matizado que »hemos estado sólidos y nos ha faltado un poco de efectividad arriba, nos estamos ilusionando pero tenemos que seguir mejorando«, ha comentado. A pesar de que el Mallorca ha cuajado un gran partido, no se queda aquí y quiere ver mejor a su equipo. «Todavía hay margen para ser más completos», expresa.

«Hemos conseguido estar muy bien en varias facetas. Les hemos hundido y se han cortado los pasillos para paralizar las trasnsiciones donde ellos son muy fuertes», ha insistido en el planteamiento del partido. Asimismo, Arrasate ha terminado muy satisfecho por el papel del equipo, pero prefiere seguir el día a día sin mirar la clasificiación. «Los 17 puntos no nos los quita nadie, pero hay que seguir trabajando para poder mostrar esta gran imagen ante el Athletic», avisa. También ha hecho un llamamiento a la prudencia. «La quinta posición nos la pueden quitar y es normal estar ilusionados, pero de la ilusión a la euforia hay un paso y queda mucho camino». Sin embargo, ha mandado un mensaje claro, «es coherente la posición que tenemos con la evolución del equipo».

Sobre el partido, Arrasate ya empieza a ver ese Mallorca que quiere ver en la jornada 10. «Estamos siendo más nivelados y se nota, porque hemos vuelto a mantener la portería a 0 y también hemos encontrado el gol, aunque hay que mejorar en esa faceta. Son 10 goles en 10 partidos y creo que deberíamos llevar alguno más», insiste. El vasco, además, ya piensa en el próximo partido en casa. «Ahora viene el Athletic, en un partido muy complicado y a la vez muy bonito de jugar», destaca.

Por otro lado, a nivel individual, ha destacado el papel del goleador de la tarde, Vedat Muriqi. «Ha estado muy bien, nos aporta mucho y además el gol le da mucha confianza. Además, con dos interiores por detrás puede tener más participaciones«, analiza. También ha tenido palabras para Antonio Raíllo, tras un partido excelso. »Cuando no lo tienes te parece un muy buen futbolista, pero cuando lo tienes es aún mejor. Ha hecho otro gran partido y no para de mejorar. De hecho, cada día le veo mejor, no sé donde estará su techo», afirma.

A su vez, también ha valorado el papel fundamental de un futbolista como Dani Rodríguez. «Siempre quiere jugar y más hoy, pero el tiempo que ha estado lo ha hecho todo con sentido y eficiencia. Además de la asistencia, ha saltado bien a la presión, ha sido capaz de estirar al equipo con sus desmarques. Está en su madurez, se cuida una barbaridad y disfruta del día a día, ha finalizado». A su vez, esta tarde Larin ha estado más discreto que en sus últimas actuaciones, pero Arrasate tiene claro su importancia. «Hemos decidido que juegue con Muriqi y ha estado muy voluntarioso».