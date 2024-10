Un solitario gol de Muriqi en el segundo tiempo fue suficiente para que el Mallorca derrotara (1-0) al Rayo Vallecano y sumara tres puntos más. Es pronto aún para soñar con Europa, pero este equipo no sabemos aún dónde tiene su límite. El conjunto de Jagoba Arrasate superó al once madrileño con claridad en la segunda mitad, después de un primer tiempo más igualado. El madrileño es un buen equipo, trabajado, ordenado y no exento de calidad, pero este Mallorca es atrevido y valiente. Arrasate demostró que Larin y Muriqi pueden jugar juntos en la punta de ataque. No es poco. Este Mallorca lo hace casi todo bien y, aunque tiene margen de mejora, rinde ya a muy alto nivel.

Ya saben ustedes que se ha iniciado una confrontación de complicada solución entre el Mallorca y El Presuntuoso SL, explotador del restaurante ubicado en el fondo norte de Son Moix. El Grupo L’Artista acusa al Mallorca de no disponer de las licencias y permisos que permiten usar el espacio arrendado para los fines pactados. No me parece posible, puesto que el Mallorca de Alfonso Díaz es una Sociedad Anónima seria y ejemplar en el fiel cumplimiento de la legalidad. ¿No? El felanitxer Miquel Barceló es el autor del cartel conmemorativo del 125 aniversario del FC Barcelona. Su obra no ha dejado a nadie indiferente y son numerosos los barcelonistas que han criticado el trabajo de Barceló, mientras que otros muchos lo alababan. Eso sí, absolutamente nadie se ha cuestionado la razón por la que un mallorquín nacido en Felanitx es tan barcelonista. Seguro que nuestro Real Mallorca tiene algo que ver. Por cierto, el Mallorca ya ha anunciado que a finales de año se estrenará una película sobre la final de la Copa del Rey. El cineasta y entusiasta mallorquinista Marcos Cabotá es el director.