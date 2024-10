Jagoba Arrasate: «Tenemos que mejorar en todo»

Jagoba Arraste quiere más. El entrenador del Real Mallorca, que este viernes comparecía en Son Bibiloni para analizar el partido de la novena jornada contra el Espanyol (sábado, 14.00 horas), cree que su equipo tiene todavía «mucho margen de mejora» y que puede dar más de sí en un campeonato que ha empezado por todo lo alto. El técnico vasco, que se niega a utilizar la palabra ‘euforia’ y la cambia en todo momento por ‘ilusión’, espera que el conjunto balear prolongue en el tiempo sus buenas sensaciones y que extraiga otro buen resultado de su visita a Cornellà.

«Me agrada que el equipo esté funcionando, pero hasta ahora son síntomas y no certezas», explica Arrasate. «Tenemos que dejar pasar el tiempo y seguir haciendo estos partidos. Hemos tenido una semana limpia para ir recuperando a gente y el equipo, como la gente, está muy ilusionado», destaca «Vender ilusión es peligroso, pero generarla es maravilloso», sentencia.

«Estamos en un buen momento anímico y futbolístico. El equipo sabe que tiene que hacer muchas cosas bien para ganar y no somos de normalizar las victorias, les damos valor. Tenemos que respetar al Espanyol, tener hambre y sacar nuestro fútbol», remarca el entrenador bermellón.

Jagoba recupera para el partido contra el Espanyol a Valjent. «Ha querido estar y agradezco su disposición porque pese a no estar al cien por cien, teniendo solo a dos centrales nos puede echar una mano. Teníamos la duda de meter a Martin o Javi (Llabrés), que ha hecho toda la semana, pero aún le falta algo de ritmo».

Sobre la capacidad de este Mallorca, el de Berriatua lo tiene claro. «Tenemos que mejorar en todo. Con balón, sin él, en continuidad… El otro día no me gustó el primer tiempo y al final tuvimos que sufrir. Hay que insistir en ser un equipo mejor cada día», avisa.

Arrasate le concede un alto valor a la herencia que ha recibido del anterior cuerpo técnico. Sobre todo al analizar casos individuales como el de Maffeo, que vuelve a mostrar su mejor versión en el Mallorca. «El grupo es una familia, poco he tenido que cambiar. En el caso de Pablo, simplemente hay que escuchar. Escuchar, darle cariño y hacerle ver por dónde tenía que ir. Estaba gestionando una frustración de de manera incorrecta y con la ayuda de profesionales y de sus compañeros, ahora está en otro escenario. Viene feliz a entrenar y quiere hacer grandes cosas en el Mallorca. SI alguien tiene dificultad el grupo lo arropa», apunta.

Algo parecido comentaba el técnico sobre Cyle Larin. «A veces la cabeza juega un papel muy importante», asegura Jagoba. «Ahora juega en posición que le gusta, le hemos dado confianza y el también ha dado ese paso. Se ha liberado con el gol en Valladolid, aunque no pudo sacar todo lo que tenía dentro celebrándolo», bromea. «Pero hay otro partido y necesitamos otra vez al mejor Larin», insiste.

Sobre el Espanyol, Jagoba Arrasate advierte de su peligro. «Me ha gustado en este inicio. Han tenido que ir a campos difíciles y ha tenido un calendario muy complicado. Es un equipo competitivo, con las ideas muy claras, que ha firmado bien dentro de sus posibilidades. Tenemos que hacer un partido mejor que el de Valladolid» comenta.

Más allá del partido contra el Espanyol, Arrasate se pronunciaba acerca del árbitro mallorquín Mateu Busquets Ferrer: «Estoy pendiente de las designaciones porque me parece importante. Y en el pasado hemos tenido la fortuna de que nos arbitre. Ya le dije a Chando que me gustaba mucho. El otro día demostró el potencial que tiene. No es flor de un día, va a ir a más».