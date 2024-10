Takuma Asano y Martin Valjent siguen entrenando al margen del grupo y son duda para el partido de este sábado (14.00 horas) entre el Espanyol y el Real Mallorca. El japonés y el eslovaco se recuperan de las molestias que ya les impidieron estar el pasado viernes en Valladolid y aunque la idea es recuperarlos lo antes posible, lo tienen complicado para estar al cien al cien en la visita a Cornellà.

En el caso de Asano, uno de los hombres de ataque con más peso en las primeras jornadas, se ha perdido los dos últimos encuentros y no juega desde que entró desde el banquillo en el duelo en Son Moix frente a la Real Sociedad. De hecho, Jagoba Arrasate no le utiliza de inicio desde el partido ante el Villarreal. Valjent, por su parte, tuvo que retirarse del terreno de juego después de recibir un golpe en la rodilla durante el partido contra el Betis y desde entonces no ha podido estar al servicio del grupo en tareas defensivas.

Además de los interrogantes de Asano y Valjent el Mallorca continúa arrastrando las bajas por lesión de Vedat Muriqi y de Siebe Van der Heyden, que ni siquiera ha debutado todavía esta temporada. En ambos casos, ya no estarán disponibles hasta después del parón de selecciones del fin de semana del 12 y el 13 de octubre. Por contra, el técnico podría recuperar a Javi Llabrés, que entraría en su primera convocatoria después de estar inactivo desde que pasó por el quirófano el pasado verano.