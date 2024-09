El Mallorca está siendo en estos momentos el gran animador de la Liga. Hablo de esa Liga de clase media donde quien más quien menos busca puntos para sobrevivir al descenso consciente de que no es fácil pisar zona europea. Pues el once de Arrasate no solo saca puntos, además lo hace con un juego solvente y con una capacidad enorme de persistir en sus acciones.

Noticias relacionadas El Real Mallorca invita a soñar Ganar en Primera está muy caro, conseguir dos victorias consecutivas todavía es más difícil y tres seguidas, sin o eres Madrid o Barça es una misión casi imposible. El Mallorca no lo hacía desde el año 2012 cuando consiguió cuatro. Ya ha llovido. Ahora, con catorce puntos en este arranque de jornada, el equipo duerme en posiciones de Liga de Campeones. Posiblemente sea una anécdota, pero hay que ponerla en valor porque venimos de uno años de mediocridad de juego, resultados y objetivos. El gran reto de la permanencia está más cerca y lo está no solo por los puntos que suma el Mallorca y los goles que marca, también por su comportamiento en el campo y porque la música que se escucha suena muy bien. Si en el arranque de la temporada faltaba una pizca de sal y pimienta a la receta, Arrasate ha conseguido dotar al grupo de una confianza que nunca exhibió el curso pasado. Y no podemos olvidar que el triunfo en Pucela fue otra vez sin Asano ni tampoco Muriqi. Casi nada.