La victoria del Real Mallorca en el Benito Villamarín ha abierto un proceso de optimismo en Son Moix, pero Jagoba Arrasate quiere que el equipo no se relaje en Valladolid. «Quiero ver a mi equipo con hambre y energía. No quiero que parezca que el Valladolid necesita más los puntos que nosotros», ha sentenciado en la rueda de prensa previa al partido en Pucela de este viernes a las 21.00 horas.

El de Berriatua quiere que el equipo siga mostrando la personalidad que ha tenido en los últimos dos partidos ante Real Sociedad y Real Betis. «Es lo que más me gustó en estos últimos dos encuentros. Hemos mejorado, pero tenemos que seguir de esta manera para seguir creciendo», ha valorado. Además, cree que poco a poco se va viendo lo que quiere en el campo. «Estamos mucho mejor, pero no podemos quedarnos aquí estancados y queremos seguir mejorando para conseguir los más puntos posibles», ha señalado.

En concreto, una de las claves de que el Mallorca sea más dominante y mejore en el día a día es la posición de Samu Costa en el campo. «Empezó de interior y no estaba excesivamente cómodo, pero en el doble pivote con libertad está mucho más participativo y eso el equipo lo nota», ha insistido. También ha dicho que necesita sentirse importante en el equipo. «Nuestra labor es que se sienta bien en el esquema y esto es trabajo del cuerpo técnico», ha analizado.

El Valladolid llega al encuentro inmerso en una mala racha de resultados y sensaciones. Sin embargo, el técnico del Mallorca sigue con recelo su evolución y avisa de su peligrosidad en casa. «No han perdido en Zorrilla y no será fácil. Hay que respetar al rival, porque si piensas que vas a llegar y ganar, te la pegas. En casa, han ganado al Espanyol y empatado contra la Real Sociedad y el Leganés. Hay que ir con mucho respeto», ha dicho.

En el apartado de bajas, el Mallorca sigue acumulando efectivos en la enfermería de Son Moix. Valjent, Muriqi, Llabrés, Asano y Van der Hayden siguen sin estar disponibles para el viernes. «Martin tuvo molestias en el Villamarín y no llega, al igual que Asano, pero no creo que no puedan estar en Cornellà. Muriqi y Van der Hayden son temas más complicados», ha mencionado en la rueda de prensa.

Uno de los futbolistas que puede aprovechar las bajas es Cyle Larin. El canadiense mejoró sus prestaciones en Sevilla y Jagoba acabó muy satisfecho con su rendimiento. «Tuvo un gran papel. Está más cómodo como referencia y se nota que fluye más en ataque, que en banda. Ante el Betis fue fundamental», ha valorado.