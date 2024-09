Triunfo solvente del Real Mallorca ante la Real

El Real Mallorca reconstruye su figura con un triunfo corto ante la Real Sociedad gracias al gol de Abdón de penalti en la primera parte. El conjunto bermellón firmó un choque convincente, fue de menos a más y al final se hizo con tres puntos de oro ante una Real que salvo los primeros minutos siempre estuvo a remolque de los bermellones. Con un estelar Sergi Darder y un equipo muy concentrado, esta vez no se escapó un triunfo merecido, el primero en Son Moix esta temporada.

Arrasate situó un once con muchos cambios tal y como había anunciado. Leo Román regresó a la portería, con Larín y Abdón delante. el técnico dio de nuevo la manija del partido a Sergi, mientras que Mascarell le cubría las espaldas. Copete por Valjent y Mojica por el sancionado Lato completaron las novedades.

En la primera parte el Mallorca empezó sin la frescura deseada, quería, peor no podía y la Real aprovechó esa etapa de incertidumbre en el cuadro rojillo. Arrancó el once de Arrasate sin saber si ir o venir, sin determinar la zona de presión ideal y tratando de masticar el partido confiando en que el rival haría lo mismo. Pero la real supo aprovechar ese regalo inicial para poner hasta en dos ocasiones en algunos aprietos a Leo Román en un disparo de Sergio Gómez lejano que detuvo el guardameta y en un balón largo cuya media salida pudo rectificar metiendo la mano a tiempo ante la indecisión de Barrene.

La Real crecía porque el Mallorca no se encontraba. Duró demasiado la fase de situarse y de identificar su juego a través de la presión alta y la visión de Darder. Cuando el equipo entendió el plan de partido la historia se equilibró y los de Arrasate fueron ganando en presencia en el campo y en protagonismo en el juego. Sergi Darder manejaba el balón desde la izquierda, pero moviéndose con bastante libertad lo que motivaba que la Real no llegara a saber muy bien por dónde saldría el de Artà. Darder con metros por delante y con la posibilidad de pensar un segundo es letal y de sus botas salieron las primeras asistencias con sentido forzando un primer corner que posteriormente remató Raíllo fuera.

Con el encuentro más o menos en un punto intermedio de nuevo Sergi aprovechó un océano de campo en la zona ancha para conducir, ganar metros, irse de dos y chutar desde el borde del área en un galón que interceptó el guardameta Ramiro.

¿Qué había cambiado de el arranque de temporada a ese primer cuarto de hora? Fundamentalmente la presión alta, que incomodaba la salida de balón de la Real y la posesión del balón en la zona ancha. Dos conceptos que con Arrasate son importantes y que de ejecutarse con precisión impiden al rival maniobrar a su antojo.

El Mallorca se identificaba desde el fútbol de toque de Sergi y la entrada en juego de Robert Navarro y Mojica por bandas. Samú corría adelante y atrás para interceptar el juego rival y Mascarell generaba equilibrio entre la zaga y la zona ancha. Si bien todavía el juego era intermitente, el Mallorca se imponía a una Real que solo sacaba rédito cuando encontraba fuera de posición a algún futbolista rojillo. Con el encuentro equilibrado, el once de Arrasate provocaba noticias en campo rival y cuando esto sucede suelen pasar cosas a favor. Y pasaron. A los 32 minutos un centro de Samú fue interceptado por Barrene con la mano. Penalti claro. Abdón tomó la responsabilidad y no falló. Gol marca de la casa. El uno a cero descentró a una Real que no hizo nada hasta el tiempo de descanso, mientras que el Mallorca tiró de oficio para que tampoco sucedieran grandes cosas.

En la reanudación el Mallorca mantuvo de principio a fin el perfil alto y anuló casi por completo a la Real Sociedad. Las mejores oportunidades fueron para el equipo balear y quien mejor entendió lo que quería este encuentro fue Sergi Darder, que posiblemente jugó uno de los mejores partidos desde que viste la camiseta del conjunto balear. Abdón tuvo una buena oportunidad a los 54 minutos en un disparo desde la frontal con mucha intención. Dos minutos después, una asistencia de Darder la remató a gol Larin tras rematar un centro de Sergi. El fuera de juego automático lo anuló por un milímetro. Pero el Mallorca no se arrugó y siguió dominando el partido tratando de mantener la presencia en el campo. Darder tuvo e lsegundo en un disparo tras conducción que salió fuera y Leo Román salvó el empate tras un disparo envenenado de Sucic.

Al final el Mallorca sostuvo el marcador, resistió el asedio final de la Real y se llevó el primer triunfo de la temporada en Son Moix.