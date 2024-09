Jagoba Arrasate quiere frescura: «Habrá muchos cambios»

«Habrá muchos cambios, venimos de un partido muy exigente en el que tuvimos que jugar con 10 y necesitamos frescura». Jagoba Arrasate, entrenador del Real Mallorca, ha matizado en la rueda de prensa previa de la jornada 7 ante la Real Sociedad, que «el equipo hizo un esfuerzo muy grande en los últimos minutos y llega cansado al partido». El Mallorca tiene una cita muy importante delante suya ante el conjunto txuri-urdin y también la necesidad de poder sumar de tres en casa. «El equipo ha superado lo del Villarreal y ahora queremos mejorar los errores del otro día y conseguir la primera victoria en Son Moix», afirma el técnico de Berriatua.

A su vez, para este compromiso, recupera a Mateu Morey en el lateral derecho. «Entrenó domingo y lunes con nosotros. Está bien, ya no siente dolor y entra en la convocatoria», informa. Sin embargo, ha asegurado que todavía no está al máximo. «No está al 100 %, pero puede jugar», comenta. Por otro lado, Maffeo y Llabrés ya están en la recta final de su recuperación. Cabe recordar que Arrasate no podrá contar con ellos, ni con Van der Heyden, ni con el sancionado Toni Lato.

Después del duro golpe recibido ante el Villarreal en el último minuto, el equipo ya piensa en el partido de este martes a las 19.00 horas en Son Moix. «Será un partido muy complicado, pero tenemos que demostrar que las cosas que hacemos bien son por causalidad y no casualidad», insiste. Además, este encuentro adelantado por temas de calendario no agrada mucho en el seno del club. «Estás dos semanas sin jugar por el parón internacional, ahora juegas dos partidos seguidos en casa y después tres partidos seguidos fuera. No me quejaré, pero es complicado de entender», ha ironizado.

Cambio en la portería

Tras esto, Arrasate ha anunciado una serie de cambios en el once, respecto al que presentó el sábado ante los de Marcelino. «Puede jugar Leo, ya sabéis que no me gusta tener un solo portero activo. Es una posición como otra. Además, habrá más de un cambio», afirma. Por otro lado, tiene claro que su rival en esta jornada irá para arriba en la clasificación. «Le ha costado arrancar por la pretemporada que han tenido. Han sufrido un mercado complicado, pero seguro que estarán arriba», analiza.

De hecho, hasta el momento, la Real Sociedad solo conoce la victoria lejos de Anoeta. «Fuera de casa han sumado 4 de 6, dejando claro su nivel. Ante el Madrid estuvieron muy bien», alerta. Por su parte, el Mallorca todavía no ha ganado en casa, pero Arrasate quiere alejar las urgencias. «Queremos ganar y lo tenemos que hacer cuanto antes, pero no vayamos a alarmar ahora...»

Por último, ha dejado unas palabras positivas para un Antonio Sánchez, que por detalles del guion está actuando de lateral derecho. «Jugó de lateral por delante de Valery porque es un futbolista fiable. Todos los entrenadores queremos a jugadores como él, que pongas donde le pongas te va a rendir», menciona.