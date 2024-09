Jagoba Arrasate lamentó que el esfuerzo que llevó a cabo el equipo en el segundo tiempo no tuviera el fruto de un punto al menos y destacó que las malas decisiones tomadas en momentos concretos del encuentro fue decisivo para salir de vacío del estadio de Son Moix ante el Villarreal (1-2). «Perder es un disgusto muy grande, después del esfuerzo que hemos llevado a cabo y cuando puedes saborear el punto que te hagan ese gol duele muchísimo», destacó el entrenador del Mallorca.

El técnico destacó que tras la expulsión de Lato el equipo se recompuso y pudo hacer frente al Villarreal. «Incluso con diez tuvimos secuencias buenas con balón y nos acercamos a la portería rival y poco se le puede achacar al equipo más allá de que no tomamos las mejores decisiones en momentos puntuales. Nos quedamos con diez y al final una falta que tiene más lógica que la saque Dominiq, nos juntemos y muera el partido, pues se vuelve totalmente en contra. No nos pueden filtrar después un balón por dentro y marcar y esos errores nos han sentenciado», manifestó.

El técnico insistió en que en esa última acción si faltó paciencia. «Ahí necesitábamos que pasara el tiempo, el resto lo gestionamos bien. En el primer tiempo ellos fueron superiores, nos desajustamos, Manu y Samu saltaban de su posición, nos ganaban la espalda y nos costó, en el segundo fuimos más valientes y tuvimos el premio del gol y buenos minutos, pero con diez hay que dar por bueno el punto y al final no pudimos celebrarlo».

El Villarreal aumentó la vigilancia sobre Muriqi y el Mallorca insistió mucho por banda izquierda, pero no tanto por derecha, circunstancia que por momentos también impidió al cuadro balear explotar más posibilidades de llegada al área contraria. «El rival lo vigila (a Muriqi), el gol al final es una opción por banda izquierda, donde tenemos más volumen atacante, nos falta un poco por banda derecha, mejorar situaciones ofensiva, tiros de lejos, pero es verdad que hemos jugado casi media hora con uno menos», recordó .

La toma de decisiones al final en la falta que precedió al uno a dos fue decisiva. «Incluso ni yo mismo me he dado cuenta de esa acción. Hemos sacado rápido, Samu entendió que tenía que jugar en corto, seguro que él es el primero en aprender, pierde el balón y tenemos situación para mejorar, estamos con cinco y nos filtran un balón por dentro entre central y carril, allí hay que cerrar más y no dar tantas facilidades, el equipo cree, es valiente, esto es positivo, el público ha agradecido este esfuerzo, todo esto es positivo, pero cuando pierdes es difícil encajar estas cosas», admitió.

«Al final los jugadores no hace falta decirles nada son los primeros señalados, en estas dos decisiones no han estado acertados y han repercutido en el resultado, son momentos difíciles para el jugador, lo hablaremos de forma natural como siempre y lo bueno es que el martes hay otro partido y hay que poner el foco en el encuentro ante la Real».