El Real Mallorca realizó un buen partido en Leganés y consiguió un meritorio y justo triunfo (0-1), sumando así la primera victoria y alcanzando el parón liguero sin los agobios de una mala clasificación. El triunfo, además, llena de confianza al equipo y disipa todas las dudas que hubieran podido surgir.

u No me gustan las rotaciones en la portería. Y siempre he pensado que los mejores han de jugar siempre. Es decir, que me hubiera gustado que Leo Román continuara bajo palos y que Sergi Darder hubiera sido titular. Ah, y también es cierto que me encantó ver a Marc Doménech en el once titular. Siempre he pensado que cuando una pieza funciona correctamente no debe cambiarse. Ayer, Jagoba Arrasate decidió variar la defensa que había jugado los tres primeros partidos. Dejó en el banquillo a Mojica y sirvió la titularidad a Lato. Samu Costa y Morlanes fueron los encargados de organizar el juego, con Dani Rodríguez y Asano, mientras que Doménech se situaba tras Muriqi. Arrasate, visto el juego y el resultado final, está claro que acertó.

El Mallorca fue superior durante muchos minutos, aunque se adelantó en el marcador poco antes del descanso. En la reanudación, Borja Jiménez revolucionó el equipo, pero el Mallorca no pasó por grandes dificultades. El conjunto madrileño incrementó su dominio y sus aproximaciones al área con el paso de los minutos, pero el marcador ya no varió. El equipo de Arrasate mejoró sus prestaciones y quedó claro que hay futbolistas en la plantilla de gran valo.

El futuro es hoy esperanzador, puesto que el equipo experimentó una sustancial mejoría. Además, debutó Robert Moreno, y el grupo debe aún mejorar con Valery Fernández y Chiquinho. l