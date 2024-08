Jagoba Arrasate: «Hay que hacer autocrítica»

Jagoba Arrasate afirma que la derrota del Real Mallorca en Pamplona sirve para «hacer autocrítica y mejorar la imagen ante el Sevilla». El técnico bermellón ha comparecido ante los medios en la previa del partido de este martes en Son Moix ante el conjunto hispalense a las 19.00 horas. A su su vez, se muestra decepcionado por la imagen que ofreció el equipo en El Sadar. «Esperaba más de los jugadores y también de mi. Gran parte de la culpa la tengo yo porque soy el entrenador», comenta.

Por otro lado, la velocidad que coge la liga en estas primeras jornadas sirve para poder hacer borrón y cuenta nueva rápidamente. «El equipo está bien, jugar tan seguido hace que no le puedas dar tantas vueltas a la derrota y preparar el nuevo partido», insiste. En el mismo orden, asegura que habrá cambios en el once. «También pasa que no se puede recuperar como toca y hay que hacer rotaciones en ciertas posiciones», afirma. Una de ellas puede ser la portería, a pesar del buen rendimiento de Dominik Greif. «Ya dije que el que empezase no tenía el sitio ganado. Lo ha hecho muy bien, pero tengo que tomar decisiones», sentencia el preparador Vasco.

Al Mallorca le costó mucho salir jugando en El Sadar y es uno de los puntos a mejorar ante un Sevilla que gusta mucho a Arrasate. «Sabíamos que era un contexto diferente que contra el Madrid, Osasuna te viene a presionar y no estuvimos precisos. Tenemos que volver a tener esa fluidez en salida de pelota. El Sevilla nos obligará a estar muy bien en todo momento y hacer un gran trabajo con balón y sobre todo, sin», analiza. Otro punto que espera mejorar es con la cantidad de efectivos que se llega a área contraria. «En Pamplona Muriqi estaba muy solo y es un futbolista que genera mucho fútbol para aquellos que le acompañan. Hay que encontrar una solución para que no se vea solo ante la defensa» afirma.

El mercado de fichajes entra en su recta final y el Real Mallorca sigue ojeando el mercado en busca de refuerzos. Sin embargo, Arrasate ha evitado hablar de nombres o posiciones a mejorar. «No es mi trabajo. Yo tengo que preparar el partido de este martes. Entiendo vuestra inquietud porque hay cosas en el aire, pero yo no tengo que responder», considera el de Berriatua. A cuatro días de que se cierre el período, confía en Pablo Ortells y en su equipo. «Vamos en la misma dirección. Seguramente el mercado entre en ebullición en los próximos días, pero la plantilla ha demostrado hacerlo bien. No sé cómo va a terminar», finaliza.