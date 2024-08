Jagoba Arrasate: «Hemos estado muy incómodos en muchas fases del partido»

Jagoba Arrasate no quiso poner paños calientes a la derrota del Real Mallorca. «Osasuna ha hecho un buen partido y nosotros hemos estado muy incómodos en muchas fases del partido», resumía el técnico vasco en su regreso a Pamplona. Para el entrenador del conjunto bermellón una de las claves para que su equipo no creara muchos problemas a Sergio Herrera fue que «no hemos sabido dar profundidad ni encontrar los huecos necesarios cuando los dos centrales de ellos se centraban en Muriqi. No hemos sabido interpretar bien los espacios», resumía.

Arrasate tenía esperanzas tras acabar la primera parte empatados a cero «pero tras el gol, aunque hemos llevado la iniciativa porque ellos también están cómodos dando un paso atrás, nos ha costado tener oportunidades. Con el cambio de Abdón y con tres delanteros pensaba que íbamos a tener mejores centros para ellos». El encuentro tenía un fuerte componente emocional. «Me voy encantado con el trato y el cariño recibido, cariño que yo también he tratado de dar. En ese aspecto estoy muy contento pero deportivamente me voy fastidiado». Arrasate anunció que en el partido contra el Sevilla del próximo martes hará cambios. «Serán necesarios porque hemos tenido dos encuentros intensos y el tercero nos llega un poco pronto». Por su parte, el entrenador de Osasuna, Vicente Moreno, felicitó a sus jugadores y a la afición «por el esfuerzo realizado y por el apoyo recibido contra un equipo muy bueno con un gran entrenador». Osasuna tuvo ocasiones para adelantarse en el marcador, pero en la última jugada de la primera parte. Asano pudo adelantar de cabeza al Mallorca al final de la primera parte. «En el descanso les he dicho que no podíamos bajar ni un ápice la concentración y la intensidad. Después hemos tenido el acierto y después me voy contento porque hemos defendido muy bien».