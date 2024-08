Osasuna-Real Mallorca: el partido más especial

Con solo una jornada a la espalda como entrenador del Mallorca, a Jagoba Arrasate Elustondo (Berraitua, 1978) se acerca a uno de los partidos más especiales de toda su carrera. El encuentro que más esperaba cuando LaLiga configuró el calendario. El primer desplazamiento de la temporada le llevará de vuelta a El Sadar, el campo que ha sido su casa durante seis temporadas que no olvidará nunca, y le situará frente a una afición con la que siempre mantuvo una conexión única y le trató como si fuera parte de su familia. Un partido cargado de sentimientos en todas las direcciones, porque quien tomó su relevo en el banquillo de Osasuna fue Vicente Moreno Peris (Massanassa, 1974), una figura esencial en la salida a la superficie del club balear de hace no tanto.

La carga emocional del Osasuna-Mallorca será parecida a la del Osasuna-Villarreal del 25 de mayo. Jagoba Arrasate había anunciado justo dos meses antes que no seguiría en el club una vez que acabara la temporada y ese día tocaba despedirse. Con el corazón encogido y después de otra temporada con final feliz, el técnico y sus hombres de confianza —Bittor Alkiza y Sergi Pérez, que también le acompañan en Mallorca— se despedían de una hinchada que durante la tarde había ido llenando las gradas de pancartas y cariñosos mensajes de agradecimiento.

«Gracias, Sadar», decía Jagoba desde el centro del campo. «Han sido seis años fantásticos. No tengo la pena de tener que marcharme, no. Tengo la felicidad de haber estado y de haber conocido este sentimiento rojillo. Gracias a todos los trabajadores, estamentos del club, pero sobre todo a vosotros, a todos los jugadores que he tenido y en especial a vosotros», añadía señalando a la plantilla con la que se reencontrará el sábado. «Os quiero y os adoro», acababa.

Será la primera vez en mucho tiempo que Jagoba acuda a Pamplona vestido de rival. Durante su carrera ha interpretado ese papel en tres ocasiones —no ganó en ninguna de ellas— y la última fue en 2017, cuando pilotaba todavía la nave del Numancia en Segunda. A partir de ahí, ha ejercido siempre como rojillo. Estuvo seis campañas al volante de Osasuna y dirigió 256 partidos entre los que incluyó un ascenso a Primera División, una hilera de cómodas permanencias, una final de Copa de Rey y una clasificación para jugar en Europa.

El recambio de Jagoba en el área técnica de Osasuna es Vicente Moreno. El responsable de aquel doble ascenso que sacó al Mallorca del lodazal de la Segunda B para conducirlo directamente a Primera División entre 2017 y 2019 es ahora es el encargado de mantener en buen estado el legado de Arrasate, con el que conversó antes de su firmar su contrato con los navarros. «Desde el primer momento que le mandé un mensaje se puso a plena disposición. Habla muy bien de él como persona. Aprovecho para agradecerle de forma pública», desvelaba el valenciano el día de su presentación.