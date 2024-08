Maffeo firma la paz con Vinicius y confirma su cambio de actitud

Pablo Maffeo puede ampliar la lista de refuerzos del Mallorca para esta temporada. Después de un curso difícil, que daba la sensación de que iba a ser el último de su ciclo como bermellón, el lateral de Sant Joan Despí parece recuperado para la causa. «He cambiado radicalmente de sensaciones y estoy muy contento», explicaba poco después del partido contra el Real Madrid en una charla con Jijantes. Además, anunciaba que había firmado la paz con Vinicius, con el que había mantenido una serie de llamativas disputas sobre el campo durante encuentros anteriores.

«Con Vinicius he estado muy bien», le contaba Pablo Maffeo a Gerard Romero. «En la pausa de hidratación le he cogido y le he dicho: dejémonos de tonterías de años anteriores. Lo que pasó, pasó. No tiene sentido seguir con estas cosas y al final damos una mala imagen. A mí no me gusta Y él me ha dicho que todo bien», destacaba.

Maffeo hablaba también del jugada en la que fue amonestado después de pisar por detrás al jugador brasileño del Madrid. El defensa definía la acción como un lance más del juego. «Es amarilla, pero sí que es verdad que no le doy fuerte. Le he pedido perdón y es cierto que es tarjeta, pero ha sido sin fuerza. No tengo ni ningún problema con Vinicius. Tenemos amigos en común y me dicen que es buen tío y me lo creo. No veo maldad en él. Le fallarán cosas, como a todos, pero si las pule... Es muy bueno y será aún mejor», explicaba.

En la misma conversación, Maffeo reconocía que su actitud ha cambiado en las últimas semanas y que ya no contempla, al menos a corto plazo, su futuro fuera de Mallorca. «Estoy más centrado. Ahora no quiero salir, la verdad», aseguraba. «Necesitaba un cambio y a lo mejor lo he tenido en el Mallorca. También es bueno recapacitar. Si estoy bien, lo doy todo».

Una de las razones del cambio que ha sufrido Maffeo tiene que ver con la confianza que le ha trasladado Jagoba Arrasate desde su llegada al club. «Como entrenador es muy bueno y a nivel personal también. Igual que Aguirre», matizaba. «Jagoba es muy cercano y desde el primer día nos hemos dicho las cosas claras. Y es una de las razones por las que yo también he cambiado la manera de pensar de hace unos meses. Estoy encantado, voy a los entrenos feliz, estoy más tranquilo».

Otro de los motivos por los que ha aflorado el nuevo Maffeo tiene que ver con la ayuda externa que ha recibido. «Lo estoy trabajando con especialistas porque la presión que tenemos es difícil de llevar», desvelaba Maffeo. «Trabajo con un psicólogo deportivo que me ayuda y veo las cosas de otra manera».Aprovechando la nueva campaña y con el 23 a la espalda, Pablo Maffeo quiere enterrar sus días más oscuros para reconciliarse con el fútbol y el mallorquinismo.