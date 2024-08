Jagoba Arrasate: «El gol del empate nos ha dado mucho aire»

Jagoba Arrasate se estrenaba en partido oficial con el real Mallorca ante el rival, en teoría más complicado. Y el técnico de Berriatua se mostraba muy satisfecho del partido realizado: «Hemos hecho un gran partido y un gran esfuerzo. Hemos tenido alguna ocasión incluso para ganar en alguna contra». El técnico bermellón reconoció que «siempre temes al Madrid y piensas en lo peor, pero nos hemos mantenido en el partido y el empate nos ha dado mucho aire. Era fundamental que nos mantuviéramos en el partido con opciones». Arrasate dio mucho valor a este empate «porque hemos sido valientes. Hemos encajado un golpe pero hemos seguido y la afición nos ha ayudado muchísimo».

El exentrenador de Osasuna, próximo rival del Mallorca, fue preguntado por el partido de Muriqi. «Este es el Muriqi que queremos, que nos ayuda sin balón y nos da aire. Ha empezado muy bien en pretemporada y es muy importante que un delantero empiece con confianza. . Mojica también ha hecho un gran trabajo, al igual que Asano».

Arrasate dio por bueno el empate. «Al final he visto que podíamos hacer el gol de la victoria, pero que ellos también nos podían marcar por la calidad que tienen. Nos han apretado mucho y he tenido que meter otro central». La jugada más polémica del partido fue la entrada de Maffeo a Vinícius Jr., que algunos reclamaron como roja. «Yo creo que es amarilla, pero no roja por le intensidad de la entrada y así se lo he dicho al cuarto árbitro. Le he reconocido que era amarilla porque al principio no me lo había parecido pero luego la he visto repetida y es amonestación clara».En los últimos partidos entre ambos conjuntos se produjeron piques entre jugadores. «No he tenido miedo a que el partido se fuera por estos cauces porque los jugadores son de borrón y cuenta nueva y así ha sido».

Por su parte, Carlo Ancelotti no se mostraba en absoluto tan satisfecho como su homólogo. «No estoy contento con el empate porque se podía hacer mucho mejor. Ha sido un partido claro de dónde podemos hacer daño y no lo hemos hecho». El técnico transalpino se mostró especialmente molesto con el aspecto defensivo de su equipo. «Nos ha costado hacer presión tras la pérdida. El equipo estaba demasiado abierto y tendríamos que haber estado más juntos y tendríamos que haber ido juntos a recuperar el balón». Ancelotti alabó el juego defensivo del Mallorca. «Han defendido mucho mejor que nosotros y el empate es justo».

Vedat Muriqi, el autor del gol mallorquinista, se mostraba encantado con su gol y reconocía la dificultad de jugar contra el Real Madrid. «Le he dicho a Militao que todos son muy buenos y muy rápidos, no hay ningún jugador que no lo sea». El delantero kosovar reconoció que meter un gol al conjunto blanco «es algo siempre muy especial».

Uno de los espectadores de excepción fue Rafael Nadal, que alabó el partido realizado por el Mallorca. «Ha realizado un gran encuentro. Arrasate triunfó en Osasuna y es un gran entrenador, pero Aguirre también realizó una gran labor. Ilusionó al mallorquinismo y estuvo cerca de darle un título muy importante».